Зобнин: «Лет до 16 вообще футбол не смотрел»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, каким было его детство. По словам игрока, футбольные матчи по ТВ он начал смотреть в 16-летнем возрасте.

– За кого болели в детстве в Иркутске?

– Не поверите, но ни за кого! Лет до 16 вообще футбол не смотрел. Ни наш, ни иностранный. Любил только играть в него. Мой брат, который тоже был футболистом, смотрел все подряд, а мне это было неинтересно. Родители, которые сами, кстати, тоже не увлекались футболом, поражались: как же так? И даже когда в 16 начал следить за трансляциями, то без боления за кого-либо. Мне только очень понравился Тьерри Анри, в честь которого взял 14-й номер.

– Скоро сможете с ним сфотографироваться – француз сейчас второй тренер сборной Бельгии, против которой россияне в марте проведут контрольный матч.

– Серьезно?! Прикольно. Будет возможность – подойду, сделаю снимок.

В текущем сезоне Зобнин сыграл в 17-ти матчах РФПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.