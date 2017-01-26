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    Зобнин: «Лет до 16 вообще футбол не смотрел»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, каким было его детство. По словам игрока, футбольные матчи по ТВ он начал смотреть в 16-летнем возрасте.

    – За кого болели в детстве в Иркутске?

    – Не поверите, но ни за кого! Лет до 16 вообще футбол не смотрел. Ни наш, ни иностранный. Любил только играть в него. Мой брат, который тоже был футболистом, смотрел все подряд, а мне это было неинтересно. Родители, которые сами, кстати, тоже не увлекались футболом, поражались: как же так? И даже когда в 16 начал следить за трансляциями, то без боления за кого-либо. Мне только очень понравился Тьерри Анри, в честь которого взял 14-й номер.

    – Скоро сможете с ним сфотографироваться – француз сейчас второй тренер сборной Бельгии, против которой россияне в марте проведут контрольный матч.

    – Серьезно?! Прикольно. Будет возможность – подойду, сделаю снимок.

    В текущем сезоне Зобнин сыграл в 17-ти матчах РФПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 07:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 января 2017, 14:21

      надо было в балет идти а ты футбол выбрал

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      Рейтинг: +17

      Den_777 > Garrincha58 26 января 2017, 20:03

      Ты хоть одну игру видел его?

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