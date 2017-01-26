«Сельта» выбила «Реал» из Кубка Испании впервые за 76 лет

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» сыграла вничью с «Реалом» (2:2), однако вышла в следующую стадию турнира благодаря победе в первой игре. Отметим, что клуб из Виго выбил сливочных из розыгрыша национального Кубка во второй раз в истории. Последний раз такое случалось 76 лет назад – в 1941 году.

Добавим, что высшим достижением «небесных» в Кубке Испании является выход в финал в сезоне-2000/01. На данный момент «Сельта» занимает в турнирной таблице Примеры восьмое место, имея в активе 27 очков.