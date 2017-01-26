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    «Сельта» выбила «Реал» из Кубка Испании впервые за 76 лет

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Сельта» сыграла вничью с «Реалом» (2:2), однако вышла в следующую стадию турнира благодаря победе в первой игре. Отметим, что клуб из Виго выбил сливочных из розыгрыша национального Кубка во второй раз в истории. Последний раз такое случалось 76 лет назад – в 1941 году.

    Добавим, что высшим достижением «небесных» в Кубке Испании является выход в финал в сезоне-2000/01. На данный момент «Сельта» занимает в турнирной таблице Примеры восьмое место, имея в активе 27 очков.

    Источник: Opta

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    26.01.2017 01:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 января 2017, 00:59

      Поздравление Сельте. Не в обиду -Раз в год и палка стреляет

      0
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 26 января 2017, 12:57

      днище. а еще ЗМ дали

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 26 января 2017, 09:06

      Молодцы!!!Мужики унизили геев:-)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 26 января 2017, 03:15

      Молодцы

      1
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