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  • Нападающий «Кубани» Обухов: «Продаем имущество, чтобы прожить и рассчитаться по долгам»

Нападающий «Кубани» Обухов: «Продаем имущество, чтобы прожить и рассчитаться по долгам»

25 января 2017, 17:45
13

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов отметил тяжелое финансовое положение игроков команды. Как отметил футболист, последний раз в клубе выдавали зарплату в октябре прошлого года.

«С июля нам обещают, что вот-вот заплатят. Говорят об этом каждую неделю, но пока подвижек нет. В октябре выплатили за 11 июньских дней. На этом пока ограничились. Понимаем, что нужно работать, выходить на поле и готовиться к возобновлению сезона. Но терпение уже заканчивается, практически у всех ребят семьи, многие брали в долг у друзей, у кого-то кредиты. Приходится даже продавать имущество, чтобы хоть как-то прожить и рассчитаться по долгам.

Тренер прекрасно понимает нашу ситуацию. Понимает, что нам нужно обеспечивать свои семьи. Вместо того чтобы спокойно заниматься футболом, голова забита совершенно другими вещами – где взять денег на погашение кредита, ипотеки или долга. И в таких условиях, к сожалению, на футболе сосредоточиться очень тяжело», – заявил Обухов.

«Кубань» после 24 тура занимает в первенстве ФНЛ 14-е место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Обухов Владимир
Комментарии (13)
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multi1984
1485356724
Нытики))) на заводах у людей зарплаты вообще мало когда платят) и работают они за 20 т р )) ну платят конечно,но задержки часто случаются!! А футболисты с их контрактами охренели совсем!! Продавай коттеджы,иномарки и не ной)
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Gullit 76
1485357438
Так и вижу его - в рубище вдоль дороги свинчеенным унитазом торгует!Слеза так и течёт!Кредиты они взяли, под лувр что-ли?
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AndresLoko
1485357885
плачут плачут, у нас полстраны в долгах и кредитах так живет, и ничего..
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panmon
1485358201
Ужасно не получать зарплату пол года какой бы она ни была! Я не верю что в Кубани платят миллионы! Не 20000 конечно, но сейчас они даже этой двадцатки не получают. Если еще и кредиты висят, то конечно выход только продавать... Успехов в разрешении ситуации!
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kykyi
1485358826
Какая разница сколько у них в контрактах написано. Обязаны заплатить, пускай платят. Хватит быть терпилами, мужики свое дело делают. Звезд с неба не хватают конечно, ну и зарплата, я думаю соответственно. Можно подумать,если на заводе 6 месяцев не платят зарплату, то рабочие от этого только и думают, как больше болтов наточить или думают, где подкалымить и домой денег принести.
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Snek
1485359713
по средствам надо жить было
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Gullit 76
1485359829
Я не понял, это обухов здесь минусует?
Ответить
Динияр Билялетдинов
1485360342
Переходи в другую команду
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Par Mezan
1485363354
Переезжате в Тверскую область, у нас давно футболистов не было... Последние пропали в 2015-м, может живы ещё...
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