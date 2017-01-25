Нападающий «Кубани» Обухов: «Продаем имущество, чтобы прожить и рассчитаться по долгам»

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов отметил тяжелое финансовое положение игроков команды. Как отметил футболист, последний раз в клубе выдавали зарплату в октябре прошлого года.

«С июля нам обещают, что вот-вот заплатят. Говорят об этом каждую неделю, но пока подвижек нет. В октябре выплатили за 11 июньских дней. На этом пока ограничились. Понимаем, что нужно работать, выходить на поле и готовиться к возобновлению сезона. Но терпение уже заканчивается, практически у всех ребят семьи, многие брали в долг у друзей, у кого-то кредиты. Приходится даже продавать имущество, чтобы хоть как-то прожить и рассчитаться по долгам.

Тренер прекрасно понимает нашу ситуацию. Понимает, что нам нужно обеспечивать свои семьи. Вместо того чтобы спокойно заниматься футболом, голова забита совершенно другими вещами – где взять денег на погашение кредита, ипотеки или долга. И в таких условиях, к сожалению, на футболе сосредоточиться очень тяжело», – заявил Обухов.

«Кубань» после 24 тура занимает в первенстве ФНЛ 14-е место.