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    Нападающий «Кубани» Обухов: «Продаем имущество, чтобы прожить и рассчитаться по долгам»

    Нападающий «Кубани» Владимир Обухов отметил тяжелое финансовое положение игроков команды. Как отметил футболист, последний раз в клубе выдавали зарплату в октябре прошлого года.

    «С июля нам обещают, что вот-вот заплатят. Говорят об этом каждую неделю, но пока подвижек нет. В октябре выплатили за 11 июньских дней. На этом пока ограничились. Понимаем, что нужно работать, выходить на поле и готовиться к возобновлению сезона. Но терпение уже заканчивается, практически у всех ребят семьи, многие брали в долг у друзей, у кого-то кредиты. Приходится даже продавать имущество, чтобы хоть как-то прожить и рассчитаться по долгам.

    Тренер прекрасно понимает нашу ситуацию. Понимает, что нам нужно обеспечивать свои семьи. Вместо того чтобы спокойно заниматься футболом, голова забита совершенно другими вещами – где взять денег на погашение кредита, ипотеки или долга. И в таких условиях, к сожалению, на футболе сосредоточиться очень тяжело», – заявил Обухов.

    «Кубань» после 24 тура занимает в первенстве ФНЛ 14-е место.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 17:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 25 января 2017, 19:55

      Переезжате в Тверскую область, у нас давно футболистов не было... Последние пропали в 2015-м, может живы ещё...

      0
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 25 января 2017, 19:05

      Переходи в другую команду

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2017, 18:57

      Я не понял, это обухов здесь минусует?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 25 января 2017, 18:55

      по средствам надо жить было

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 января 2017, 18:40

      Какая разница сколько у них в контрактах написано. Обязаны заплатить, пускай платят. Хватит быть терпилами, мужики свое дело делают. Звезд с неба не хватают конечно, ну и зарплата, я думаю соответственно.
      Можно подумать,если на заводе 6 месяцев не платят зарплату, то рабочие от этого только и думают, как больше болтов наточить или думают, где подкалымить и домой денег принести.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 25 января 2017, 19:04

      Так и заплатят,что плакаться то и на нищету пенять.Ведь и во 2лиге и даже в любителях получают всё равно больше чем на заводе.А на заводе за такие разговоры просто уволят и телефонное право используют(нигде больше не возьмут).

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 25 января 2017, 19:13

      "так и заплатят потом"- потом и на поле выйдем.
      А получают больше, чем на заводе, потому что их профессиональный век короток. Никто не заставлял руководителя команды подписывать контракт с такой суммой. Подписались-платите.

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 января 2017, 18:30

      Ужасно не получать зарплату пол года какой бы она ни была! Я не верю что в Кубани платят миллионы! Не 20000 конечно, но сейчас они даже этой двадцатки не получают. Если еще и кредиты висят, то конечно выход только продавать...
      Успехов в разрешении ситуации!

      0
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 25 января 2017, 18:24

      плачут плачут, у нас полстраны в долгах и кредитах так живет, и ничего..

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 января 2017, 18:17

      Так и вижу его - в рубище вдоль дороги свинчеенным унитазом торгует!Слеза так и течёт!Кредиты они взяли, под лувр что-ли?

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 25 января 2017, 18:05

      Нытики))) на заводах у людей зарплаты вообще мало когда платят) и работают они за 20 т р )) ну платят конечно,но задержки часто случаются!! А футболисты с их контрактами охренели совсем!! Продавай коттеджы,иномарки и не ной)

      0
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      Рейтинг: +23

      rotor1997rus > multi1984 25 января 2017, 18:09

      Точно подмечено!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > multi1984 25 января 2017, 18:18

      Если тебе платят 20 тысяч, то ты свои расходы планируешь соответственным образом. А если тебе платят 300 тысяч, то ты берешь себе квартиру, родителям квартиру, братьям, сестрам. И планируешь бюджет на 300 тысяч, а в итоге остаешься совсем без денег

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