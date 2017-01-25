Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калачев намерен полностью отработать контракт с «Ростовом»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что пока не собирается завершать карьеру. 35-летний футболист намерен как минимум выступать до лета 2018 года.

    «У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.

    Прощальный матч? Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Все-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их. Пока на тему прощального матча еще не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать», – заявил Калачев.

    В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2017 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2017, 10:14

      С твоим подходом к делу, можно до 40 играть и нас радовать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 26 января 2017, 03:33

      Тимоха монстр))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 января 2017, 00:07

      При твоей работоспособности в 35, многим молодым еще пыхтеть да пыхтеть..
      Оставайся, Тимоха, как можно дольше!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 25 января 2017, 23:37

      Достоин уважения!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 25 января 2017, 21:54

      Очень надеюсь что Тимоха продолжит работать в системе клуба в качестве тренера. Игрок очень умный и тренер из него должен выйти хороший.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 25 января 2017, 20:53

      Легенда Ростова!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 января 2017, 20:17

      Были-бы все,как Тимофей.ТРУДЯГИ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 25 января 2017, 18:45

      На нём вся команда держится, мотор ...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 января 2017, 18:29

      Не торопись Тимофей на пенсию....Ты еще о-го-го !!! Один из лучший краев в нашем чемпионате...И дело не в возрасте....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 25 января 2017, 18:29

      Ветеран

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11