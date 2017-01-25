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Калачев намерен полностью отработать контракт с «Ростовом»

25 января 2017, 17:30
10

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что пока не собирается завершать карьеру. 35-летний футболист намерен как минимум выступать до лета 2018 года.

«У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.

Прощальный матч? Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Все-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их. Пока на тему прощального матча еще не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать», – заявил Калачев.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (10)
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compka
1485358179
Ветеран
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zico2205
1485358190
Не торопись Тимофей на пенсию....Ты еще о-го-го !!! Один из лучший краев в нашем чемпионате...И дело не в возрасте....
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Taps
1485359115
На нём вся команда держится, мотор ...
Ответить
АЛЕКС 58
1485364642
Были-бы все,как Тимофей.ТРУДЯГИ!!!
Ответить
Nayturs
1485366816
Легенда Ростова!
Ответить
KROFF
1485370459
Очень надеюсь что Тимоха продолжит работать в системе клуба в качестве тренера. Игрок очень умный и тренер из него должен выйти хороший.
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MrRonRSM
1485376658
Достоин уважения!!!!!
Ответить
Таганский
1485378462
При твоей работоспособности в 35, многим молодым еще пыхтеть да пыхтеть.. Оставайся, Тимоха, как можно дольше!!
Ответить
Джек Харпер
1485390821
Тимоха монстр))
Ответить
vgarakh
1485414855
С твоим подходом к делу, можно до 40 играть и нас радовать.
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