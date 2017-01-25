Калачев намерен полностью отработать контракт с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев отметил, что пока не собирается завершать карьеру. 35-летний футболист намерен как минимум выступать до лета 2018 года.

«У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.

Прощальный матч? Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Все-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их. Пока на тему прощального матча еще не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать», – заявил Калачев.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате России 14 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.