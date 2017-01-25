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    Крамарич: «РБ Лейпциг» – самая большая сенсация европейского футбола в этом сезоне»

    Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич признался, что считает «РБ Лейпциг» самой большой сенсацией европейского футбола в текущем сезоне.

    «Не могу сказать, что «РБ Лейпциг» своей игрой произвел на меня какое-то очень сильное впечатление, но это молодая команда, которая показывает достойный футбол. Они полны энергии и наверняка являются самой большой сенсацией европейского футбола в этом сезоне», – сказал Крамарич.

    Напомним, что новичок Бундеслиги по итогам 17 туров с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка.

    Источник: Goal.com

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    25.01.2017 08:15
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