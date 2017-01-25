Крамарич: «РБ Лейпциг» – самая большая сенсация европейского футбола в этом сезоне»

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич признался, что считает «РБ Лейпциг» самой большой сенсацией европейского футбола в текущем сезоне.

«Не могу сказать, что «РБ Лейпциг» своей игрой произвел на меня какое-то очень сильное впечатление, но это молодая команда, которая показывает достойный футбол. Они полны энергии и наверняка являются самой большой сенсацией европейского футбола в этом сезоне», – сказал Крамарич.

Напомним, что новичок Бундеслиги по итогам 17 туров с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на три очка.