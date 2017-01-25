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    «Спартак» даст последний шанс Мельгарехо

    «Спартак» рассматривает возможность продажи 26-летнего парагвайского полузащитника Лоренцо Мельгарехо, чьей игрой недовольны в тренерском штабе команды. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Галатасарая», но дальше слухов дело не двинулось. Учитывая скудный интерес к игроку, тренерский штаб красно-белых во главе с итальянским специалистом Массимо Каррерой приняли решение дать Мельгарехо последний шанс проявить себя в команде. Он сможет завершить сезон в столичном клубе, а после его окончания будет принято решение относительно футболиста.

    Лоренсо Мельгарехо перешел из «Кубани» в «Спартак» в начале 2016 года, став единственным приобретением московского клуба в зимний трансферный период. Сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро, а контракт с легионером был заключен на четыре с половиной года. В текущем сезоне Мельгарехо принял участие в 14 матчах.

    Источник: Известия

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    25.01.2017 06:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +108

      dimsok 25 января 2017, 15:04

      Пора продавать, пока не поздно.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 января 2017, 08:54

      Мельгарехо так и не смог заиграть в команде! Как-то с Кубани игроки в Спартаке не могут заиграть на должном для команды уровне!

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      Рейтинг: +78

      229728905 25 января 2017, 07:06

      ... и забил один победный гол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 января 2017, 06:21

      Зачем заключать такие долгосрочные контракты???

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