«Спартак» даст последний шанс Мельгарехо

«Спартак» рассматривает возможность продажи 26-летнего парагвайского полузащитника Лоренцо Мельгарехо, чьей игрой недовольны в тренерском штабе команды. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Галатасарая», но дальше слухов дело не двинулось. Учитывая скудный интерес к игроку, тренерский штаб красно-белых во главе с итальянским специалистом Массимо Каррерой приняли решение дать Мельгарехо последний шанс проявить себя в команде. Он сможет завершить сезон в столичном клубе, а после его окончания будет принято решение относительно футболиста.

Лоренсо Мельгарехо перешел из «Кубани» в «Спартак» в начале 2016 года, став единственным приобретением московского клуба в зимний трансферный период. Сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро, а контракт с легионером был заключен на четыре с половиной года. В текущем сезоне Мельгарехо принял участие в 14 матчах.