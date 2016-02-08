ну для Спартака это явно усиление
Нападающий Лоренсо Мельгарехо подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщил агент 25-летнего парагвайца Хуан Апплеярд.
Отметим, что пока нет никакой информации о деталях соглашения.
В нынешнем сезоне в российской Премьер-лиге в составе "Кубани" Мельгарехо провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Officialmente @Melgarejo25 nuevo jugador de @fcsm_official @spartak_es pic.twitter.com/RNl9VGk7QD— juan appleyard (@jgappleyard) 8 февраля 2016