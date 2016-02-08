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    Мельгарехо подписал контракт с московским «Спартаком»

    Нападающий Лоренсо Мельгарехо подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщил агент 25-летнего парагвайца Хуан Апплеярд.

    Отметим, что пока нет никакой информации о деталях соглашения.

    В нынешнем сезоне в российской Премьер-лиге в составе "Кубани" Мельгарехо провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    08.02.2016 14:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +79

      буба спб 8 февраля 2016, 20:58

      ну для Спартака это явно усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 8 февраля 2016, 18:03

      Добро пожаловать Лоренсо!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 8 февраля 2016, 17:26

      За трофеями к Дениске в очередь пришёл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 февраля 2016, 16:47

      Ну, чтоб с пользой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 8 февраля 2016, 16:43

      Удачи Лоренсо)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +116

      CSKA75875 > cпартак 1922 9 февраля 2016, 03:42

      Нет, просто пожелал удачи хорошему игроку в хороший клуб РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 8 февраля 2016, 16:39

      теперь можно и у тосно выиграть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 8 февраля 2016, 16:26

      Реклама Архыза. Больше тут примечательного нету

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 февраля 2016, 15:35

      ну как нет информации... трансфермаркт говорит, что за 4,5 отдали. Вот полтораху оттуда Кубань еще Паровозам заплатит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 8 февраля 2016, 15:20

      Усиление

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      KROFF 8 февраля 2016, 14:29

      в полку Озбилисов и Мовсисянов прибыло!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > KROFF 8 февраля 2016, 15:00

      где спайс покупаешь?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > KROFF 8 февраля 2016, 16:48

      Этот полк уже расформирован, ага. Не в курсах?

      0
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