Нападающий Лоренсо Мельгарехо подписал контракт с московским "Спартаком". Об этом сообщил агент 25-летнего парагвайца Хуан Апплеярд.

Отметим, что пока нет никакой информации о деталях соглашения.

В нынешнем сезоне в российской Премьер-лиге в составе "Кубани" Мельгарехо провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.