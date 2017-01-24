ЦСКА предложил 3,5 миллиона за хавбека «Эшторила»

ЦСКА сделал предложение «Эшторилу» по трансферу хавбека Матеуса Индио. Как сообщает источник, армейцы готовы заплатить за 20-летнего игрока 3,5 миллиона евро. При этом красно-синие хотят, чтобы бразилец присоединился к ним грядущим летом. Примечательно, что «канарейки» владеют только 50 процентами прав на футболиста, остальная половина принадлежит «Васку да Гама».

Напомним, что в «Эшториле» на правах аренды выступает нападающий ЦСКА Константин Базелюк.

В нынешнем сезоне Индио провел 18 поединков, записав в свой актив три гола и одну результативную передачу.