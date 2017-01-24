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ЦСКА предложил 3,5 миллиона за хавбека «Эшторила»

24 января 2017, 23:32
11

ЦСКА сделал предложение «Эшторилу» по трансферу хавбека Матеуса Индио. Как сообщает источник, армейцы готовы заплатить за 20-летнего игрока 3,5 миллиона евро. При этом красно-синие хотят, чтобы бразилец присоединился к ним грядущим летом. Примечательно, что «канарейки» владеют только 50 процентами прав на футболиста, остальная половина принадлежит «Васку да Гама».

Напомним, что в «Эшториле» на правах аренды выступает нападающий ЦСКА Константин Базелюк.

В нынешнем сезоне Индио провел 18 поединков, записав в свой актив три гола и одну результативную передачу.

Источник: A Bola
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Эшторил ЦСКА
Комментарии (11)
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polt
1485291099
ни о чем...
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vovan55
1485291675
еще один на вырост...
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Фан666
1485291993
Слишком много за игрока из португальского подвала
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BoltCX
1485292330
тоже мне усиление
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Cant Stop
1485296894
Молодежь надо свою раскручивать, а покупать уже готовых голеодоров......
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VIPded
1485315261
Возраст и цена подходящие. А по игровым качествам селекционерам виднее...
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алекс88
1485321804
По статистике слабоват...даже у полешки Траоре стата получше будет
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Александр ЗА
1485323382
Да
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Obi Wan
1485333932
Главное что бы толк был.
Ответить
R015RK
1485339383
Лучше Базелюка верните.
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