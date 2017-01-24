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    ЦСКА предложил 3,5 миллиона за хавбека «Эшторила»

    ЦСКА сделал предложение «Эшторилу» по трансферу хавбека Матеуса Индио. Как сообщает источник, армейцы готовы заплатить за 20-летнего игрока 3,5 миллиона евро. При этом красно-синие хотят, чтобы бразилец присоединился к ним грядущим летом. Примечательно, что «канарейки» владеют только 50 процентами прав на футболиста, остальная половина принадлежит «Васку да Гама».

    Напомним, что в «Эшториле» на правах аренды выступает нападающий ЦСКА Константин Базелюк.

    В нынешнем сезоне Индио провел 18 поединков, записав в свой актив три гола и одну результативную передачу.

    Источник: A Bola

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    24.01.2017 23:32
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 25 января 2017, 13:16

      Лучше Базелюка верните.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 25 января 2017, 11:45

      Главное что бы толк был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 января 2017, 08:49

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 25 января 2017, 08:23

      По статистике слабоват...даже у полешки Траоре стата получше будет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > алекс88 25 января 2017, 17:35

      Ты бы полузащитника с нападающим не сравнивал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 января 2017, 06:34

      Возраст и цена подходящие. А по игровым качествам селекционерам виднее...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 января 2017, 01:28

      Молодежь надо свою раскручивать, а покупать уже готовых голеодоров......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 25 января 2017, 00:12

      тоже мне усиление

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 января 2017, 00:06

      Слишком много за игрока из португальского подвала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 25 января 2017, 00:01

      еще один на вырост...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 24 января 2017, 23:51

      ни о чем...

      1
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