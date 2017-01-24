Цаллагов: «Моя родная позиция – опорный хавбек, Луческу видит меня именно на ней»

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов отметил, что, по всей видимости, будет выступать на позиции опорного хавбека в питерском клубе. По мнению игрока, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу видит его именно в этой роли.

«Мне было важно, насколько «Зенит» во мне заинтересован. Был момент, когда я приехал, как раз чтобы это понять. В какой-то момент стало ясно, что на меня рассчитывают. Я убедился: все зависит от меня. Буду достоин – выйду на поле. А в себе я не сомневаюсь. Обстоятельства так сложились, что я понял – тренер во мне заинтересован и видит в команде. А в составе или нет – это уже я должен доказать.

Я общался с Луческу, он приободрил меня. Не помню какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с мистером, а еще вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения. Я долго шел к этому шагу и рад, что оказался в «Зените». Теперь этот успех надо развить.

Насколько я понимаю, Луческу видит меня опорником, а не крайним защитником. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился», – сказал Цаллагов.

Напомним, Цаллагов перешел в «Зенит» нынешней зимой из «Крыльев Советов». В текущем розыгрыше РФПЛ 26-летний футболист принял участие в 17-ти матчах, отметившись одной голевой передачей.