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    Цаллагов: «Моя родная позиция – опорный хавбек, Луческу видит меня именно на ней»

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов отметил, что, по всей видимости, будет выступать на позиции опорного хавбека в питерском клубе. По мнению игрока, главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу видит его именно в этой роли.

    «Мне было важно, насколько «Зенит» во мне заинтересован. Был момент, когда я приехал, как раз чтобы это понять. В какой-то момент стало ясно, что на меня рассчитывают. Я убедился: все зависит от меня. Буду достоин – выйду на поле. А в себе я не сомневаюсь. Обстоятельства так сложились, что я понял – тренер во мне заинтересован и видит в команде. А в составе или нет – это уже я должен доказать.

    Я общался с Луческу, он приободрил меня. Не помню какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с мистером, а еще вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения. Я долго шел к этому шагу и рад, что оказался в «Зените». Теперь этот успех надо развить.

    Насколько я понимаю, Луческу видит меня опорником, а не крайним защитником. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился», – сказал Цаллагов.

    Напомним, Цаллагов перешел в «Зенит» нынешней зимой из «Крыльев Советов». В текущем розыгрыше РФПЛ 26-летний футболист принял участие в 17-ти матчах, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2017 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 24 января 2017, 22:51

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