Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Гранада» арендовала Адриана Рамоса

    «Гранада» объявила об аренде колумбийского нападающего Адриана Рамоса. Срок договора рассчитан до конца сезона.

    Ранее сообщалось, что 31-летний футболист после окончания аренды в «Гранаде» свяжет себя с китайским клубом «Чонджин Лифан», а дортмундская «Боруссия», владеющая правами на игрока, получит 12 миллионов евро от трансфера.

    Отметим, что именно с уходом колумбийца был связан интерес дортмундцев к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

    Таблица зимних трансферов Примеры

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 24 января 2017, 20:15

      Смола ждём в Дортмунде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 24 января 2017, 18:53

      Китай вел лимит, видать из-за этого туда не перешел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 24 января 2017, 17:30

      Удачное приобретение!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11