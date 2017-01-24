«Гранада» арендовала Адриана Рамоса

«Гранада» объявила об аренде колумбийского нападающего Адриана Рамоса. Срок договора рассчитан до конца сезона.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист после окончания аренды в «Гранаде» свяжет себя с китайским клубом «Чонджин Лифан», а дортмундская «Боруссия», владеющая правами на игрока, получит 12 миллионов евро от трансфера.

Отметим, что именно с уходом колумбийца был связан интерес дортмундцев к форварду «Краснодара» Федору Смолову.

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