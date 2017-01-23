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    Василий Березуцкий: «Фернандес скорее русский, чем бразилец»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает, что у его партнера по обороне Марио Фернандеса русский характер.

    «Бразильцы – народ «фестивальный». Любят попеть, потанцевать, словом, в раздевалке ЦСКА зачастую можно увидеть настоящий карнавал. Фернандес по складу характера – совершенно другой типаж. Мне кажется, что по своему менталитету он не бразилец, а русский. Открытый и добродушный парень. Мало что понимает в разговоре, но всегда показывает большой палец и улыбается», – рассказал Березуцкий.

    Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересован «Спартак», однако сам игрок категорически отверг данную информацию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2017 15:33
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 23 января 2017, 20:38

      отличный защитник! удачи ему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 23 января 2017, 17:38

      И к тому же не закусывает после первой.

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