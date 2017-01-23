Василий Березуцкий: «Фернандес скорее русский, чем бразилец»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий считает, что у его партнера по обороне Марио Фернандеса русский характер.

«Бразильцы – народ «фестивальный». Любят попеть, потанцевать, словом, в раздевалке ЦСКА зачастую можно увидеть настоящий карнавал. Фернандес по складу характера – совершенно другой типаж. Мне кажется, что по своему менталитету он не бразилец, а русский. Открытый и добродушный парень. Мало что понимает в разговоре, но всегда показывает большой палец и улыбается», – рассказал Березуцкий.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересован «Спартак», однако сам игрок категорически отверг данную информацию.