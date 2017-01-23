Дортмундская «Боруссия» пополнилась форвардом АИКа

17-летний нападающий шведского АИКа Александер Исак стал игроком дортмундской «Боруссии».

Друг футболиста Диксон Этуху, который ранее также выступал за АИК, в соцсетях выложил фотографию, на которой Исак запечатлен вместе с Михаэлем Цорком в момент подписания соглашения.

«Настоящий талант виден сразу. Я рад, что нам довелось быть партнерами. Ты станешь отличным футболистом!» – оставил комментарий Этуху.

По предварительной информации, Исак обошелся «Боруссии» в 9 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах молодого игрока заинтересован мадридский «Реал».

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