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Дортмундская «Боруссия» пополнилась форвардом АИКа

23 января 2017, 12:37
17

17-летний нападающий шведского АИКа Александер Исак стал игроком дортмундской «Боруссии».

Друг футболиста Диксон Этуху, который ранее также выступал за АИК, в соцсетях выложил фотографию, на которой Исак запечатлен вместе с Михаэлем Цорком в момент подписания соглашения.

«Настоящий талант виден сразу. Я рад, что нам довелось быть партнерами. Ты станешь отличным футболистом!» – оставил комментарий Этуху.

По предварительной информации, Исак обошелся «Боруссии» в 9 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах молодого игрока заинтересован мадридский «Реал».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Таблица зимних трансферов Бундеслиги

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Швеция. Аллсвенскан Трансферы зимы-2017 Боруссия Д АИК Этуху Диксон
Комментарии (17)
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pntrz
1485165038
а как же Смолов
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zatonn
1485165391
Браво, Томас Тухель! У тебя молодой талант действительно заиграет, а не на скамейке будет сидеть!
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К.Серж.А
1485165500
Отличная замена Адриану Рамосу и хорошее вложение в будущее клуба. Эх ну и банда подбирается в Борусии - Пулисич , Дембеле , Пасслак , Мор , Мерино , Вайгль , Исак а ведь еще на подходе из молодежки - Ларсен и Бурнич ... Через пару лет , будут выносить всех ....
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Dgad
1485171086
Реал его давно вел а в итоге подписала Боруссия, и я очень этому рад так как он там хоть раскроется и будет играть, как и многие молодые игроки, а потом Боруссия на нем не хило заработает,)))
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ivanthebest
1485173150
Смолито едет мимо кассы... Впрочем, это было ранее более чем очевидно...
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СашкаГуров
1485174183
молодцы
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