Дортмундская «Боруссия» пополнилась форвардом АИКа

молодцы
17-летний нападающий шведского АИКа Александер Исак стал игроком дортмундской «Боруссии».
Друг футболиста Диксон Этуху, который ранее также выступал за АИК, в соцсетях выложил фотографию, на которой Исак запечатлен вместе с Михаэлем Цорком в момент подписания соглашения.
«Настоящий талант виден сразу. Я рад, что нам довелось быть партнерами. Ты станешь отличным футболистом!» – оставил комментарий Этуху.
По предварительной информации, Исак обошелся «Боруссии» в 9 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах молодого игрока заинтересован мадридский «Реал».
Scheinbar alles eingetütet. Alexander #Isak unterschreibt beim #BVB. Dickson Etuhu veröffentlichte bei @instagram dieses Foto. pic.twitter.com/fIeYNprHeu— Moritz Leihkamm (@kopfballer) 23 января 2017 г.
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