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    Дортмундская «Боруссия» пополнилась форвардом АИКа

    17-летний нападающий шведского АИКа Александер Исак стал игроком дортмундской «Боруссии».

    Друг футболиста Диксон Этуху, который ранее также выступал за АИК, в соцсетях выложил фотографию, на которой Исак запечатлен вместе с Михаэлем Цорком в момент подписания соглашения.

    «Настоящий талант виден сразу. Я рад, что нам довелось быть партнерами. Ты станешь отличным футболистом!» – оставил комментарий Этуху.

    По предварительной информации, Исак обошелся «Боруссии» в 9 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах молодого игрока заинтересован мадридский «Реал».

    Таблица зимних трансферов Бундеслиги

    Источник: Twitter

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    23.01.2017 12:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 января 2017, 15:23

      молодцы

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 января 2017, 15:05

      Смолито едет мимо кассы... Впрочем, это было ранее более чем очевидно...

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 января 2017, 14:31

      Реал его давно вел а в итоге подписала Боруссия, и я очень этому рад так как он там хоть раскроется и будет играть, как и многие молодые игроки, а потом Боруссия на нем не хило заработает,)))

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 23 января 2017, 12:58

      Отличная замена Адриану Рамосу и хорошее вложение в будущее клуба. Эх ну и банда подбирается в Борусии - Пулисич , Дембеле , Пасслак , Мор , Мерино , Вайгль , Исак а ведь еще на подходе из молодежки - Ларсен и Бурнич ... Через пару лет , будут выносить всех ....

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      Рейтинг: +73

      Фесс > К.Серж.А 23 января 2017, 14:55

      Банда хороша. Однако, ПулиШич ...))

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Фесс 23 января 2017, 16:04

      Знаю что его фамилию везде пишут через Ш , просто мне уже привычнее его фамилию так выговаривать

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      Рейтинг: +73

      Фесс > К.Серж.А 23 января 2017, 20:23

      в принципе, дело личное. Просто лингвистика.)

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Фесс 23 января 2017, 22:31

      Ну как только он появился , его везде писали через С , да и смотря частенько иностранные трансляции , как то в голову вложилось так ... Так же как частенько пишу Аубамеянг , хоть и Обамеянг правельно , но сокращенно то его кличут - Ауба , а не Оба

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      Рейтинг: +73

      Фесс > К.Серж.А 23 января 2017, 22:49

      Дак какая разница, кто как писал?)
      Пулишич, он как Перишич...))
      Только Пулишич.
      Другое дело, как привык. У самого подобные допущения имеются. Наши фамилии за рубежом вон тоже коверкают постоянно.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Фесс 23 января 2017, 22:57

      А вот есть маленькая разница - Перишич - хорват , а Пулисич , как бы американец , с хорватскими корнями , а на американский манер он выходит ПулиСичем ... Поэтому думаю , тут скорее кем ты его считаешь хорватом или американцем ... Даже наш русский Иван , в Америке , уже будет Айвеном , и если он там родился , то так уже его и правильней называть ....

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      Рейтинг: +73

      Фесс > К.Серж.А 24 января 2017, 00:43

      Тоже верно.
      Тут к лингвистике примешаем транслитерацию.
      Плюс хорват и в США останется хорватом. И фамилия, изначально хорватская, хорватской. Исходя из этого, транслитерируем фамилию как Пулишич. Моя логика такова.
      Однако, привычки в человеке вещь сильная и весьма доминантная. Пулисич, тоже имеет право на жизнь.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Фесс 24 января 2017, 01:00

      Во многих странах фамилию склоняют на им привычный манер , в америке если уж так думать - американцов тогда и нету .... А насчет " хорват и в США останется хорватом" , с этим я не совсем согласен , все таки человек , родившийся в америке , и возможно даже некогда не бывший на своей малой родине , не может в полной мере быть хорватом (и с этим утверждением , я и сам себе не могу назвать полностью русским) , тем более он выбрал США , как сборную за которую он выступает - и этим (на мой взгляд) он показывает что он американец ....

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      Рейтинг: +73

      Фесс > К.Серж.А 24 января 2017, 11:35

      Просто разные точки зрения.
      По принципам транслитерации - фамилия хорватская (или откуда-то оттуда), потому и на русский озвучивается со звуком Ш.
      Местные могут звать на свой манер. Однако норм лингвистики это не отменяет.
      Американцы (жители США, т. е. Чилийцы, например, тоже американцы) - молодая нация. И да, их нету. Самоидентификации даже нет. Есть европейцы (немцы, ирландцы, балканцы и проч), сформировавшие костяк населения США. Потому, на свой манер они могут произносить фамилии (и, да, они это любят), однако, за основу транслитерации берется тот факт, что хорватский предок Пулишича, был хорватом. Иначе у нас просто будет бардак из самоназваний (проще сказать, как хочу так и верчу).
      Потому и Пулисич - одна из возможных (допустимых) вариаций хорватской фамилии Пулишич :)

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Фесс 24 января 2017, 15:19

      Да такой бардачок из за этого всего конечно выходит. В одном языке , так говорят , в другом так , но все таки я в этом вопросе другого мнения , на мой взгляд не так важны корни , как то , кем собственно человек себя идентифицирует и как его принято называть.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Фесс 24 января 2017, 15:41

      А вообще тут как то слишком много беседы не по теме :D

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 23 января 2017, 12:56

      Браво, Томас Тухель! У тебя молодой талант действительно заиграет, а не на скамейке будет сидеть!

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      Рейтинг: +26

      pntrz 23 января 2017, 12:50

      а как же Смолов

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