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    Гладилин: «Бушманов давно созрел для работы в молодежной сборной России»

    Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин прокомментировал информацию о скором назначении на этот пост Евгения Бушманова. Ранее сообщалось, что специалист покидает «Спартак-2» из-за разногласий по развитию молодежного состава с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. Однако сам Бушманов опроверг данную информацию.

    «Бушманов давно созрел для этой работы. Очень способный тренер, готов для молодежной сборной. Проявил себя очень достойно в «Спартаке-2». Так что РФС сделал хороший выбор. Другое дело, сейчас ему придется перестраиваться. В клубе большую часть времени он посвящал тренировочной работе, теперь нужно будет уделять особое внимание селекции. Он знает всех молодых игроков. Это большой плюс, но надо еще сделать оптимальный выбор», – заявил Гладилин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2017 08:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 23 января 2017, 10:07

      дать шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 23 января 2017, 09:29

      уже не в спартаке

      0
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