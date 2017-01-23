Гладилин: «Бушманов давно созрел для работы в молодежной сборной России»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин прокомментировал информацию о скором назначении на этот пост Евгения Бушманова. Ранее сообщалось, что специалист покидает «Спартак-2» из-за разногласий по развитию молодежного состава с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. Однако сам Бушманов опроверг данную информацию.

«Бушманов давно созрел для этой работы. Очень способный тренер, готов для молодежной сборной. Проявил себя очень достойно в «Спартаке-2». Так что РФС сделал хороший выбор. Другое дело, сейчас ему придется перестраиваться. В клубе большую часть времени он посвящал тренировочной работе, теперь нужно будет уделять особое внимание селекции. Он знает всех молодых игроков. Это большой плюс, но надо еще сделать оптимальный выбор», – заявил Гладилин.