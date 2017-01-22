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    Примера. «Сельта» прервала шестиматчевую победную серию, «Бетис» сыграл вничью со «Спортингом»

    В матче 17-го тура Примеры «Сельта» в гостях потерпела поражение от «Реала Сосьедад» со счетом 0:1. Автором единственного гола данной встречи стал Хуанми. Таким образом, клуб из Виго прервал свою победную серию во всех турнирах из шести матчей подряд.

    В другой встрече тура «Бетис» и «Спортинг» не порадовали зрителей голами, сыграв вничью – 0:0. Этим результатом хихонский клуб довел серию без побед до шести игр кряду.

    Чемпионат Испании. Примера. 17-й тур

    Реал Сосьедад – Сельта – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хуанми, 72.

    Бетис – Спортинг – 0:0

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 22:21
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