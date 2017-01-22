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    Михайлович: «Единственное «макси» в Макси Лопесе – его вес. Сейчас он весит тонну»

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович подверг критике физическую форму нападающего туринского клуба Макси Лопеса. По словам специалиста, его подопечный на данный момент весит тонну и может быть исключен из состава команды.

    «Накануне обсуждали возможность исключения Макси Лопеса из команды из-за его проблем с весом. Сейчас он весит тонну. Единственное «макси» в нем – это его вес. Мы уже четыре месяца пытаемся привести его в форму, но все безрезультатно», – сказал Михайлович.

    В нынешнем сезоне Лопес провел за «Торино» в Серии А восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    22.01.2017 21:01
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 23 января 2017, 01:28

      аппетит хороший

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 января 2017, 22:38

      Смешно,синиша тоже худым никогда не был, но весил не тонну,обычная проблема американцев.

      -1
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