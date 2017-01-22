Михайлович: «Единственное «макси» в Макси Лопесе – его вес. Сейчас он весит тонну»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович подверг критике физическую форму нападающего туринского клуба Макси Лопеса. По словам специалиста, его подопечный на данный момент весит тонну и может быть исключен из состава команды.

«Накануне обсуждали возможность исключения Макси Лопеса из команды из-за его проблем с весом. Сейчас он весит тонну. Единственное «макси» в нем – это его вес. Мы уже четыре месяца пытаемся привести его в форму, но все безрезультатно», – сказал Михайлович.

В нынешнем сезоне Лопес провел за «Торино» в Серии А восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.