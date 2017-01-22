Бундеслига. «Байер» одержал победу над «Гертой», Чалханоглу сделал дубль

В матче 17-го тура Бундеслиги «Байер» на своем поле одержал победу над «Гертой» со счетом 3:1. Дубль в составе хозяев на свой счет записал Хакан Чалханоглу, забивший голы на 36-й и 88-й минутах.

Таким образом, «Байер» набрал 24 очка и теперь занимает восьмую строчку в турнирной таблице. «Герта», имея в активе 30 баллов, осталась на пятом месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

Байер – Герта – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Топрак, 12; 2:0 – Чалханоглу, 36 (с пенальти); 2:1 – Штокер, 44; 3:1 – Чалханоглу, 88.

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