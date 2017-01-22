Ширер: «Руни – тот человек, который играл бы и за 50 фунтов в неделю»

Экс-капитан сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Уэйне Руни. По словам бывшего футболиста, 31-летний форвард готов играть за команду за любые деньги.

«Сейчас много говорят о деньгах в футболе, но Руни – это тот человек, который играл бы и за 50 фунтов в неделю. Травмы не выбивают его из колеи, он регулярно вызывается в сборную. Великолепное отношение к делу», – сказал Ширер в эфире передачи Match Of The Day на BBC.

Напомним, вчера Руни поразил ворота «Сток Сити» в матче 22-го тура АПЛ (1:1) и установил новый рекорд по количеству голов за «Манчестер Юнайтед». Теперь на счету игрока, который пополнил стан «красных дьяволов» в 2004 году, значатся 250 забитых мячей.