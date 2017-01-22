Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ширер: «Руни – тот человек, который играл бы и за 50 фунтов в неделю»

    Экс-капитан сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» Уэйне Руни. По словам бывшего футболиста, 31-летний форвард готов играть за команду за любые деньги.

    «Сейчас много говорят о деньгах в футболе, но Руни – это тот человек, который играл бы и за 50 фунтов в неделю. Травмы не выбивают его из колеи, он регулярно вызывается в сборную. Великолепное отношение к делу», – сказал Ширер в эфире передачи Match Of The Day на BBC.

    Напомним, вчера Руни поразил ворота «Сток Сити» в матче 22-го тура АПЛ (1:1) и установил новый рекорд по количеству голов за «Манчестер Юнайтед». Теперь на счету игрока, который пополнил стан «красных дьяволов» в 2004 году, значатся 250 забитых мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2017 17:48
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 21:03

      да,он из тех кого будут вспоминать Как Нистерлоя Рауля Индзаги Шевченко Форлана Милито Дель Пьеро Маккай Анри Ширер И так далее (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:26

      но безусловно Руни молодец , очень работящий футболист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:25

      не думаю что предложи ему сейчас 50 фунтов он будет играть )

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 22 января 2017, 19:21

      Руни с рекордом! Молодца!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11