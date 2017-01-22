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    Габриэль Жезус: «Играть в АПЛ – моя мечта»

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился впечатлениями от своего дебюта за новую команду. 19-летний бразилец вышел на 82-й минуте матча 22-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (2:2).

    «Рад, что мне предоставили возможность дебютировать в домашнем матче «Сити». Но я не очень доволен результатом, так как мы могли победить.

    Я привыкаю к английскому футболу. Скорость здесь отличается отличается от той, что в Бразилии. Мне необходимо как можно скорее адаптироваться к новым условиям. Играть в АПЛ – моя мечта. К сожалению, я забил гол из положения вне игры, после чего начал праздновать, тогда как весь стадион молчал», – сказал форвард.

    Напомним, что Жезус перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» за 32 миллиона евро.

    Источник: ESPN

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    22.01.2017 16:40
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