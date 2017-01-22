«Манчестер Юнайтед» готов предоставить Гризманну футболку с номером 7

«Манчестер Юнайтед» определился с номером, который предоставит ожидаемому новичку команды нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну. Манкуанцы намерены держать вакантной футболку номером с 7 до прихода игрока. Ранее сообщалось, что англичане готовы платить французу 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а сам трансфер оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Гризманн провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.