Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» готов предоставить Гризманну футболку с номером 7

    «Манчестер Юнайтед» определился с номером, который предоставит ожидаемому новичку команды нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну. Манкуанцы намерены держать вакантной футболку номером с 7 до прихода игрока. Ранее сообщалось, что англичане готовы платить французу 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а сам трансфер оценивается в 70 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Гризманн провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2017 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 22 января 2017, 19:28

      если Ибра останется , это будет отличная связка еще бы Моуриньо убрать )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 14:26

      Мелкий Гризман будет под защитой Гигантского Ибрагимовича)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 22 января 2017, 13:38

      Руни и Златан думаю не на долго.Гризман хороший вариант.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 января 2017, 13:27

      да,после роналду так и семерка не нашла достойного обладателя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 22 января 2017, 12:17

      Хорошее будет усиление.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11