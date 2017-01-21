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    На сборы с «Томью» отправятся двое игроков «Зенита-2»

    «Томь» возьмет с собой на зимние сборы двух игроков «Зенита-2». Речь идет о защитнике Кирилле Костине и хавбеке Никите Саламатове.

    «Футболисты «Зенита-2» Кирилл Костин и Никита Саламатов едут на сборы с «Томью». Помимо них, есть еще несколько человек, но пока клуб не форсирует ситуацию, потому что нам нельзя заявлять игроков. Массовые приглашения на просмотры или покупку игроков не имеют смысла, пока не начнется финансирование», – сказал спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

    В нынешнем розыгрыше ФНЛ 22-летний Костин принял участие в 15-ти матчах. В активе его ровесника Саламатова – 18 поединков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2017 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 31 января 2017, 12:39

      А смысл им в Томь переходить? Из ФНЛ в ФНЛ...

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