На сборы с «Томью» отправятся двое игроков «Зенита-2»

«Томь» возьмет с собой на зимние сборы двух игроков «Зенита-2». Речь идет о защитнике Кирилле Костине и хавбеке Никите Саламатове.

«Футболисты «Зенита-2» Кирилл Костин и Никита Саламатов едут на сборы с «Томью». Помимо них, есть еще несколько человек, но пока клуб не форсирует ситуацию, потому что нам нельзя заявлять игроков. Массовые приглашения на просмотры или покупку игроков не имеют смысла, пока не начнется финансирование», – сказал спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.

В нынешнем розыгрыше ФНЛ 22-летний Костин принял участие в 15-ти матчах. В активе его ровесника Саламатова – 18 поединков.