Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балотелли: «Разве во Франции не запрещен расизм?»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказал мнение по поводу неподобающего поведения болельщиков «Бастии» во время выездного поединка 21-го тура Лиги 1. Игрока удивляет отсутствие реакции футбольных властей на проявление фанатами расизма.

    «Хочется спросить французов: вы считаете нормальным, что фанаты «Бастии» кричат подобно обезьянам и ухают на протяжении всего матча, и футбольные власти закрывают на это глаза?

    Разве во Франции не запрещен расизм? Или может быть только в Бастии?

    Футбол – невероятный спорт, но люди, подобные болельщикам «Бастии», делают его ужасным. Стыд и позор», – написал Балотелли на своей странице в Instagram.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2017 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 21 января 2017, 18:12

      Маурисио заинтересовал «Ниццу» и «Бордо»

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk > АрбузБушь 22 января 2017, 17:40

      Я же не говорю всем, что ты ДЕБИЛ!7

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 21 января 2017, 18:10

      Если и существует в мире расизм, то как раз по отношению к белым. Негры где хотят там и живут, и ходят, а белому на их территорию вход запрещен!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 21 января 2017, 18:08

      А когда он в ванной фейерверк запускал...Думал ему за это Нобелевскую премию дадут???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > mutabor0992 23 января 2017, 14:24

      ахахах)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 17:44

      Расизм нельзя взять и запретить. Он должен исчезнуть сам, как пережиток прошлого. А то запретили расизм, обнаглели негры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4267

      mutabor0992 21 января 2017, 16:53

      Какие мы ранимые...Дать 20 плетей и на плантацию хлопок собирать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан > mutabor0992 21 января 2017, 17:52

      :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 января 2017, 16:18

      так не ассоциируй себя с обезьянами и не воспринимай уханье на свой счет) ты просто черный человек, а обезьяны - все люди))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 21 января 2017, 16:12

      Скорей только в Бастии. Либо спецом на Балотелли наехали ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 января 2017, 16:09

      Мерзко все это.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 21 января 2017, 17:20

      Расизм не нравится или Балотелли?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Viktor781 21 января 2017, 17:21

      Расизм,

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > kykyi 21 января 2017, 17:29

      Какая Вы тонкая натура.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Viktor781 21 января 2017, 17:35

      Эх, ты "Карась идеалист".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 января 2017, 16:07

      Еще один нытик,в России еще бы не то услышал

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11