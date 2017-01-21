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Балотелли: «Разве во Франции не запрещен расизм?»

21 января 2017, 15:49
16

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказал мнение по поводу неподобающего поведения болельщиков «Бастии» во время выездного поединка 21-го тура Лиги 1. Игрока удивляет отсутствие реакции футбольных властей на проявление фанатами расизма.

«Хочется спросить французов: вы считаете нормальным, что фанаты «Бастии» кричат подобно обезьянам и ухают на протяжении всего матча, и футбольные власти закрывают на это глаза?

Разве во Франции не запрещен расизм? Или может быть только в Бастии?

Футбол – невероятный спорт, но люди, подобные болельщикам «Бастии», делают его ужасным. Стыд и позор», – написал Балотелли на своей странице в Instagram.

Источник: Instagram
Франция. Лига 1 Ницца Бастия Балотелли Марио
Комментарии (16)
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Asbjorn
1485004052
Еще один нытик,в России еще бы не то услышал
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kykyi
1485004165
Мерзко все это.
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Ailend
1485004355
Скорей только в Бастии. Либо спецом на Балотелли наехали ))
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VGreen
1485004704
так не ассоциируй себя с обезьянами и не воспринимай уханье на свой счет) ты просто черный человек, а обезьяны - все люди))
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mutabor0992
1485006798
Какие мы ранимые...Дать 20 плетей и на плантацию хлопок собирать!
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Viktor781
1485009860
Расизм нельзя взять и запретить. Он должен исчезнуть сам, как пережиток прошлого. А то запретили расизм, обнаглели негры.
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mutabor0992
1485011310
А когда он в ванной фейерверк запускал...Думал ему за это Нобелевскую премию дадут???
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sochi-2013
1485011429
Если и существует в мире расизм, то как раз по отношению к белым. Негры где хотят там и живут, и ходят, а белому на их территорию вход запрещен!
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sergun-kuk
1485011524
Маурисио заинтересовал «Ниццу» и «Бордо»
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