Балотелли: «Разве во Франции не запрещен расизм?»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли высказал мнение по поводу неподобающего поведения болельщиков «Бастии» во время выездного поединка 21-го тура Лиги 1. Игрока удивляет отсутствие реакции футбольных властей на проявление фанатами расизма.

«Хочется спросить французов: вы считаете нормальным, что фанаты «Бастии» кричат подобно обезьянам и ухают на протяжении всего матча, и футбольные власти закрывают на это глаза?

Разве во Франции не запрещен расизм? Или может быть только в Бастии?

Футбол – невероятный спорт, но люди, подобные болельщикам «Бастии», делают его ужасным. Стыд и позор», – написал Балотелли на своей странице в Instagram.