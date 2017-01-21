Гончаренко: «Прошлогодняя схема ЦСКА была хороша, но пришло время внести кое-какие изменения»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что игроки армейцев быстро схватывают его идеи. Также специалист подчеркнул, что красно-синие тестируют схему 3-5-2, отметив при этом, что и прошлогодняя модель давала свои плоды, но пришло время внести определенные изменения.

– После назначения вы сказали, что революции не будет. Когда вы более пристально взглянули на команду, можете сказать, насколько все-таки обширен фронт работ?

– Не могу сказать, что обширен, но и не скажу, что мал. Есть стандартная работа. Порадовало, с какой интенсивностью работали. Было много заданий на тренировках, все схватывали очень быстро. Мастерство, которое есть у команды, не может не радовать.

– Команда будет переориентироваться на новую тактическую модель 3-5-2, или пока это просто тестовый режим?

– Конечно, мы пока ее тестируем, пробуем. В то же время остается прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас еще достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории – считаю, что команда хорошо схватывает.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул команду.