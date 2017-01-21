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    Гончаренко: «Прошлогодняя схема ЦСКА была хороша, но пришло время внести кое-какие изменения»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что игроки армейцев быстро схватывают его идеи. Также специалист подчеркнул, что красно-синие тестируют схему 3-5-2, отметив при этом, что и прошлогодняя модель давала свои плоды, но пришло время внести определенные изменения.

    – После назначения вы сказали, что революции не будет. Когда вы более пристально взглянули на команду, можете сказать, насколько все-таки обширен фронт работ?

    – Не могу сказать, что обширен, но и не скажу, что мал. Есть стандартная работа. Порадовало, с какой интенсивностью работали. Было много заданий на тренировках, все схватывали очень быстро. Мастерство, которое есть у команды, не может не радовать.

    – Команда будет переориентироваться на новую тактическую модель 3-5-2, или пока это просто тестовый режим?

    – Конечно, мы пока ее тестируем, пробуем. В то же время остается прошлогодняя схема. Она хорошо работала, но какие-то изменения нужны. Посмотрим, каким образом команда реагирует. У нас еще достаточно много товарищеских матчей, чтобы понять это. По тому, как мы работаем на тренировках, и как рассказываем на теории – считаю, что команда хорошо схватывает.

    Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул команду.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.01.2017 12:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1289

      каа 21 января 2017, 18:12

      С УЧЕТОМ ДЕФИЦИТА ЗАЩИТНИКОВ СХЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕНА ОДНОЗНАЧНО... НА БОЛЕЕ МОБИЛЬНУЮ ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 12:45

      Схема была: Беги, Муса, беги!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Viktor781 21 января 2017, 13:28

      Ага, и Жора, Жора.

      2
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