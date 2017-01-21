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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» в большинстве обыграла «Вердер» и другие результаты

    В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях добилась победы над «Вердером» со счетом 2:1. Отметим, что больше половины матча «шмели» играли в большинстве.

    В других встречах игрового дня «Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург», «Гамбург» в меньшинстве уступил «Вольфсбургу», менхенгладбахская «Боруссия» поделила очки с «Дармштадтом», «Шальке-04» в концовке игры дожал «Ингольштадт».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур

    Аугсбург – Хоффенхайм – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Вагнер, 47; 0:2 – Крамарич, 64.

    Вердер – Боруссия Д – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шюррле, 5; 1:1 – Бартельс, 59; 1:2 – Пищек, 71.

    Удаление: Дробны, 39 – нет.

    Вольфсбург – Гамбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гомес, 83.

    Удаление: нет – Экдаль, 33.

    Дармштадт – Боруссия М – 0:0

    Шальке-04 – Ингольштадт – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бургшталлер, 90+2.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 19:25
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