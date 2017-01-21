Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» в большинстве обыграла «Вердер» и другие результаты

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях добилась победы над «Вердером» со счетом 2:1. Отметим, что больше половины матча «шмели» играли в большинстве.
В других встречах игрового дня «Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург», «Гамбург» в меньшинстве уступил «Вольфсбургу», менхенгладбахская «Боруссия» поделила очки с «Дармштадтом», «Шальке-04» в концовке игры дожал «Ингольштадт».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 17-й тур
Аугсбург – Хоффенхайм – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Вагнер, 47; 0:2 – Крамарич, 64.
Вердер – Боруссия Д – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Шюррле, 5; 1:1 – Бартельс, 59; 1:2 – Пищек, 71.
Удаление: Дробны, 39 – нет.
Вольфсбург – Гамбург – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гомес, 83.
Удаление: нет – Экдаль, 33.
Шальке-04 – Ингольштадт – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бургшталлер, 90+2.