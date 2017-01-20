Боккетти: «Каррера – максималист. Он бы добился успеха даже в Китае или США»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера может добиться успеха в любой стране. Отметим, что на данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

«Массимо – человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха. Он – максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким – тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек», – сказал Боккетти.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на посту главного тренера Дмитрия Аленичева, который по собственному желанию покинул команду.