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    Боккетти: «Каррера – максималист. Он бы добился успеха даже в Китае или США»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера может добиться успеха в любой стране. Отметим, что на данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

    «Массимо – человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха. Он – максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким – тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек», – сказал Боккетти.

    Напомним, Каррера возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на посту главного тренера Дмитрия Аленичева, который по собственному желанию покинул команду.

    Источник: ТАСС

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    20.01.2017 18:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 12:12

      Вытащит Спартак на 3-е место и поедет в Китай, зарабатывать.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2017, 22:16

      Похоже бокетти что и научился у своего окружения в команде так это - лизать зад.Каких успехов?Чего добился?

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 января 2017, 20:49

      Ну пока он только на пути к успеху и ничего ещё не добился

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 января 2017, 20:21

      Я имел ввиду "сильный иностранный" тренер не из стариков.

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 января 2017, 20:19

      Как бы он не превратился в очередного Мауринью, который в первые два сезона высасывает из команды все силы, а потом команда сыпется. А вообще я рад, что в России появился сильный тренер. Посмотрим, как говориться.

      1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 19:01

      Состоятельность Карреры мы увидим весной .

      3
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