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  • Боккетти: «Каррера – максималист. Он бы добился успеха даже в Китае или США»

Боккетти: «Каррера – максималист. Он бы добился успеха даже в Китае или США»

20 января 2017, 18:39
7

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти выразил мнение, что главный тренер московского клуба Массимо Каррера может добиться успеха в любой стране. Отметим, что на данный момент красно-белые являются единоличными лидерами турнирной таблицы РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом».

«Массимо – человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха. Он – максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким – тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек», – сказал Боккетти.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» минувшим летом, сменив на посту главного тренера Дмитрия Аленичева, который по собственному желанию покинул команду.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе Каррера Массимо
Комментарии (7)
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doktor 100
1484928106
Состоятельность Карреры мы увидим весной .
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VVM1964
1484929520
ПУСТЬ СНАЧАЛА ДОБЬЕТСЯ ЗДЕСЬ , С ТО ДИФИРАМБЫ , ДИФИРАМБЫ .
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Антибиотик
1484932767
Как бы он не превратился в очередного Мауринью, который в первые два сезона высасывает из команды все силы, а потом команда сыпется. А вообще я рад, что в России появился сильный тренер. Посмотрим, как говориться.
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Антибиотик
1484932876
Я имел ввиду "сильный иностранный" тренер не из стариков.
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filosof sparty
1484934545
Ну пока он только на пути к успеху и ничего ещё не добился
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Gullit 76
1484939800
Похоже бокетти что и научился у своего окружения в команде так это - лизать зад.Каких успехов?Чего добился?
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Viktor781
1484989927
Вытащит Спартак на 3-е место и поедет в Китай, зарабатывать.
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