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«Зенит» зимой может расстаться с шестью футболистами

20 января 2017, 16:25
42

Тренерский штаб «Зенита» во время зимнего трансферного окна может отпустить в другие клубы сразу пятерых или шестерых футболистов. По информации источника, из команды, вероятнее всего, уйдут Александр Рязанцев, Павел Могилевец, Николас Ломбертс, Никита Саламатов и Маурисио.

Отмечается, что первым в данном списке является Рязанцев, на которого не рассчитывает главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу и который сейчас тренируется с «Зенитом-2» на сборе в Испании.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит
Комментарии (42)
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Kulimen
1484919685
Нормально Луческу решил команду подчистить.
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oyabun
1484919784
Сначала швыряются деньгами, скупая игроков по принципу "мы за ценой не постоим", чтобы ослабить соперников по лиге, а потом распродают по дешевке, ибо просидевшие сезон или более на лавке футболисты стоят уже намного меньше.
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doktor 100
1484919826
Не много ли?
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FanatSerj
1484920322
Зато Нобоа зачем то хотят у Ростова отжать, вот нахуа?
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Наварх
1484922701
Ломбертс мог бы и поиграть ещё пару сезонов, а Маурисио и того больше, хорошие игроки. Остальным давно пора на выход, "чистка" в рядах нужна.
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alexis02lion
1484923019
Всё логично и к этому шло. Могилевец в Казань или Ростов, в знакомые места. Может кстати как часть сделки по Нобоа плюс доплата Ростову. Рязанцев если дёшево то на пару к Бухарову, нет в Оренбург к примеру вместе с Благо зажигать будут. Колю пора на родину, на пенсию в родную Бельгию. Саламатов вообще фиг знает, ноу-нейм как сейчас пишут - в Уфу или Урал, а то сразу в ФНЛ. Маурисио в Ниццу за золотом поедет. Последнего бы и правда оставить, а хотя он же говорил что в Грозный может вернуться, так что Лазурный берег, контракт, Бало и сотоварищи, а потом снова родной Рамзан.
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FCZenit1990
1484923372
А Маурисио то за что?
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Rebrova
1484924435
Если всё сделать правильно, то Зенит догонит Спартак за пять-шесть туров.
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нейтральныйкакникто
1484925064
Молодец Зенит, нескольких россиян замариновал , ни себе ни людям ,теперь за других взялся , а этих можно и выплинуть.
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Zubo
1484935294
Мне кажется Могилевец это потеря для Зенита
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