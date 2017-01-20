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    «Зенит» зимой может расстаться с шестью футболистами

    Тренерский штаб «Зенита» во время зимнего трансферного окна может отпустить в другие клубы сразу пятерых или шестерых футболистов. По информации источника, из команды, вероятнее всего, уйдут Александр Рязанцев, Павел Могилевец, Николас Ломбертс, Никита Саламатов и Маурисио.

    Отмечается, что первым в данном списке является Рязанцев, на которого не рассчитывает главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу и который сейчас тренируется с «Зенитом-2» на сборе в Испании.

    На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.01.2017 16:25
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 20 января 2017, 22:29

      все логично. не можешь пробиться в состав-ищи команду послабее. хотя у каждого здесь своя история.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 20 января 2017, 21:33

      и летом столько же

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 января 2017, 21:01

      Мне кажется Могилевец это потеря для Зенита

      0
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 20 января 2017, 20:17

      У Могилевца было 2 отличных шанса раскрыть себя как игрока высокого уровня: в Рубине и в Ростове. В Рубине регулярно играл и даже вызывался в сборную, и в Ростове, под руководством Бердыева, тоже прогрессировал. К сожалению игрок повёлся на деньги. Сейчас Могилевец имеет 110 минут игровой практики за сезон, 90 из них против Тамбова - команды из ФНЛ. Ему однозначно нужно уходить из Зенита, может тогда он спасёт свою карьеру и в будущем сможет помочь сборной.

      -1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > КЁРТИС 20 января 2017, 20:41

      По моему лучшим вариантом для Могилевеца стало бы возвращение в "Ростов" к Бердыеву. Можно было бы его и к нам в "Уфу", но как я ниже уже писал мы контракт Могилевеца вряд-ли потянем.

      -1
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 20 января 2017, 20:08

      мда... походу в Зените никого не останется

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 января 2017, 20:00

      Мирча расчищает место для бразильцев) Вот только у Луческу бразильцы чаще всего темнокожие, а в Зените такие под запретом, насколько я понимаю.

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 20 января 2017, 19:04

      невелика потеря

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 20 января 2017, 18:43

      Дорогие мои, а кто же в лавке останется?!..Ну и ну..

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 20 января 2017, 18:49

      Вернее, - НА лавке...

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      Рейтинг: +4934

      polt 20 января 2017, 18:41

      гм...

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      Рейтинг: +16

      dudkadim 20 января 2017, 18:26

      Почему?

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