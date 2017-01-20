«Зенит» зимой может расстаться с шестью футболистами

Тренерский штаб «Зенита» во время зимнего трансферного окна может отпустить в другие клубы сразу пятерых или шестерых футболистов. По информации источника, из команды, вероятнее всего, уйдут Александр Рязанцев, Павел Могилевец, Николас Ломбертс, Никита Саламатов и Маурисио.

Отмечается, что первым в данном списке является Рязанцев, на которого не рассчитывает главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу и который сейчас тренируется с «Зенитом-2» на сборе в Испании.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.