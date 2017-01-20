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    «Тосно» подписал контракт с воспитанником ЦСКА

    «Тосно» оформил соглашение с 19-летним защитником Денисом Никитиным, являющимся воспитанником московского ЦСКА.

    Контракт рассчитан сроком на 3,5 года.

    «Рад оказаться в клубе, который ставит перед собой серьезные задачи. Приложу все усилия, чтобы «Тосно» добивался как можно большего числа побед», – заявил игрок.

    Также Никитин высказал слова благодарности в адрес своего бывшего клуба – курского «Авангарда».

    «Хочу сказать спасибо всему коллективу «Авангарда» и пожелать им оставаться наверху турнирной таблицы», – сказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2017 01:39
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