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    Яковлев готов пойти на понижение зарплаты

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев согласен на понижение заработной платы. С данной информацией выступил глава пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.

    «Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты, но агент игрока повлиял на его, к тому же футболист имеет несколько предложений. Поэтому сторона взяла время на раздумья. «Анжи» хотел бы видеть Яковлева в команде, но окончательное решение зависит не от клуба», — заявил Даганов.

    Яковлев перешел в клуб из Махачкалы в августе 2016-го года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Крыльев Советов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 15:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 19 января 2017, 16:14

      Сколько лет в Спартаке был "подающим надежды". Так ничего толкового и не получилось в итоге.

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