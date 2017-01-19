Яковлев готов пойти на понижение зарплаты

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев согласен на понижение заработной платы. С данной информацией выступил глава пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.

«Павел Яковлев согласен на понижение зарплаты, но агент игрока повлиял на его, к тому же футболист имеет несколько предложений. Поэтому сторона взяла время на раздумья. «Анжи» хотел бы видеть Яковлева в команде, но окончательное решение зависит не от клуба», — заявил Даганов.

Яковлев перешел в клуб из Махачкалы в августе 2016-го года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Крыльев Советов».