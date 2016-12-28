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    «Крылья Советов» хотели бы заполучить Яковлева

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков затронул тему возможного перехода в команду полузащитника «Анжи» Павла Яковлева. В самарском клубе потенциально были бы рады видеть у себя футболиста, но в этом вопросе камнем преткновения может стать финансовая сторона.

    «Когда появляется бегущая строка о том, что какой-то клуб распродает футболистов, люди тут же начинают что-то придумывать. Теоретически возможно все, тем более что Яковлев был в «Крыльях» уже дважды. Но на данный момент мы не связывались с игроком, никакой конкретики по этому вопросу нет. Безусловно, мы хорошо относимся к Павлу и были бы не против вновь увидеть его в «Крыльях». Но подобные вопросы так легко не решаются. Футболист же не может просто так взять и перейти к нам бесплатно», – заявил Шашков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.12.2016 15:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 29 декабря 2016, 05:06

      еще лет 5 и перейдет бесплатно...всему свое время))

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