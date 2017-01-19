Депай и его агент прибыли в Лион

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с представителями местного «Лиона».
Как сообщили во французском клубе, 22-летний голландец прилетел в Лион в сопровождении своего агента.
Ранее сообщалось, что Депай заинтересован в смене обстановки, так как в «Манчестер Юнайтед» он не является основным исполнителем. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл лишь в четырех матчах.
Напомним, что переход голландца в «Лион» ранее подтвердил президент клуба.
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Источник: Twitter