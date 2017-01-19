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    Депай и его агент прибыли в Лион

    Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с представителями местного «Лиона».

    Как сообщили во французском клубе, 22-летний голландец прилетел в Лион в сопровождении своего агента.

    Ранее сообщалось, что Депай заинтересован в смене обстановки, так как в «Манчестер Юнайтед» он не является основным исполнителем. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл лишь в четырех матчах.

    Напомним, что переход голландца в «Лион» ранее подтвердил президент клуба.

    Источник: Twitter

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    19.01.2017 10:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 19 января 2017, 10:34

      Зажали денег в Спартаке, видимо меж собой поделили. Собирались ведь брать Депая, да променяли на очень сомнительного Адриано. А всё потому что трансфер практически по нулям прошел, а за Депая немало заплатить пришлось бы. Но он стоит того - и возраст и данные очень хорошие. А Лиону по-любому медалей не видать.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > oyabun 19 января 2017, 10:37

      возраст и данные несомненно хорошие, и яркая игра за ПСВ была. но вот применить это в Юнайтед он не смог, хотя Ван Гаал давал достаточно время ему. очень жадный Депай, хочет как Роналду всю игру на себя брать

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 > dolf666 19 января 2017, 12:52

      Вот они золотые слова, жадный до безумия, в ворота хочет с мячом забежать!! Перспективный игрок... удачи ему, если не поменяет игру, то не быть ему Роналду!!

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      Рейтинг: +289

      InSomnia_BVB 19 января 2017, 10:25

      А Тачку свою с собой привез?

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