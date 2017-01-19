Депай и его агент прибыли в Лион

Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с представителями местного «Лиона».

Как сообщили во французском клубе, 22-летний голландец прилетел в Лион в сопровождении своего агента.

Ранее сообщалось, что Депай заинтересован в смене обстановки, так как в «Манчестер Юнайтед» он не является основным исполнителем. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл лишь в четырех матчах.

Напомним, что переход голландца в «Лион» ранее подтвердил президент клуба.