Депай и его агент прибыли в Лион

Зажали денег в Спартаке, видимо меж собой поделили. Собирались ведь брать Депая, да променяли на очень сомнительного Адриано. А всё потому что трансфер практически по нулям прошел, а за Депая немало заплатить пришлось бы. Но он стоит того - и возраст и данные очень хорошие. А Лиону по-любому медалей не видать.
Вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай прибыл во Францию на переговоры с представителями местного «Лиона».
Как сообщили во французском клубе, 22-летний голландец прилетел в Лион в сопровождении своего агента.
Ранее сообщалось, что Депай заинтересован в смене обстановки, так как в «Манчестер Юнайтед» он не является основным исполнителем. В текущем розыгрыше АПЛ он сыграл лишь в четырех матчах.
Напомним, что переход голландца в «Лион» ранее подтвердил президент клуба.
Memphis Depay est arrivé à Lyon pour discuter des termes de son futur contrat avec l'OL, assisté de ses agents qui arriveront ce jeudi. pic.twitter.com/yIAxf3NDyK— Olympique Lyonnais (@OL) 18 января 2017 г.