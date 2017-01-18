Игуаин: «Стараюсь не думать о потраченных на меня «Ювентусом» деньгах»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин всеми силами старается доказать, что 90 миллионов евро, которые туринцы заплатили за него «Наполи», не были выброшены на ветер.

«Это трудно, но я стараюсь не думать о том, что «Ювентус» заплатил за меня 90 миллионов евро. Но меня это не беспокоит. Наоборот, это мотивация показать, почему за меня заплатили такую сумму.

Надеюсь, в мае в клубе смогут сказать, что не ошиблись в своем выборе. Я сам стараюсь максимально способствовать этому», – сказал Игуаин.

В текущем сезоне Игуаин провел в Серии А 19 матчей, в которых отметился 13 голами.