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    Игуаин: «Стараюсь не думать о потраченных на меня «Ювентусом» деньгах»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин всеми силами старается доказать, что 90 миллионов евро, которые туринцы заплатили за него «Наполи», не были выброшены на ветер.

    «Это трудно, но я стараюсь не думать о том, что «Ювентус» заплатил за меня 90 миллионов евро. Но меня это не беспокоит. Наоборот, это мотивация показать, почему за меня заплатили такую сумму.

    Надеюсь, в мае в клубе смогут сказать, что не ошиблись в своем выборе. Я сам стараюсь максимально способствовать этому», – сказал Игуаин.

    В текущем сезоне Игуаин провел в Серии А 19 матчей, в которых отметился 13 голами.

    Источник: Marca

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    18.01.2017 08:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 18 января 2017, 18:18

      Забивать и не отвлекаться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +342

      Nikita Suarez 18 января 2017, 09:44

      Самый дорогой пирожок в мире)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 18 января 2017, 09:35

      И правильно делает. Не о деньгах потраченных надо думать, а о том, как приносить пользу команде не поле.

      0
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