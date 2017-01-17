Бюттнер: «Сначала в «Динамо» все шло хорошо, но потом внезапно исчез президент клуба»

Экс-защитник «Динамо» Александр Бюттнер, ставший в понедельник игроком «Витесса», рассказал, что в первый год его выступлений за бело-голубых все шло хорошо, но потом в силу определенных обстоятельств его карьера в России пошла на спад.

Голландец перебрался в «Динамо» из «Манчестер Юнайтед» в июне 2014 года, а по окончании сезона-2015/16 московская команда покинула РФПЛ. В текущем розыгрыше ФНЛ 27-летний игрок принял участие в четырех поединках, записав с свой актив одну голевую передачу.

«В первый год в «Динамо» и правда все шло замечательно, однако потом внезапно исчез президент и в клубе начало происходить непонятно что. Все футболисты с высокими зарплатами, включая меня, были вынуждены покинуть команду. У меня этот процесс занял немного больше времени. Естественно, мотивация была потеряна. К счастью, я имел хороший контракт, который в итоге пришлось расторгнуть», – приводит слова Бюттнера AD.