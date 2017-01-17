Глушаков: «Адриано повысит конкуренцию, чтобы Зе Луиш не расслаблялся»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что новобранец команды Луис Адриано поможет в достижении цели красно-белых на сезон. Как отметил полузащитник, бразилец повысит уровень конкуренции в атаке.

«С Адриано я не знаком лично, еще не общался, но знаю, какой это футболист. Это хороший игрок, который должен помочь «Спартаку», у нас на этой позиции не так много футболистов. Кроме Зе Луиша, чистых нападающих нет, хотя иногда Лоренцо Мельгарехо используют. Думаю, что Адриано создаст хорошую конкуренцию, чтобы Зе Луиш, скажем так, не расслаблялся.

Когда больше игроков, есть выбор у тренера, ему легче найти замену футболистам, которые выпадают из-за травм. К тому же, у нас не такая большая скамейка была. Руководство решило, что нужны футболисты, которые помогут команде», – заявил Глушаков.

5 причин, почему Луис Адриано – крутое усиление для «Спартака»