Смолов: «При переходе из «Динамо» в «Урал» моя зарплата упала в три раза»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не смог ответить, чем руководствуются европейские звезды при переходе в китайские клубы. Сам футболист подчеркнул, что для него деньги не играют первостепенной роли.

«У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Но вот, какой вывод я сделал про ребят из Латинской Америки. Ими всеми движет жажда денег. Они как правило из бедных семей. Там работает такая мотивация: мои родные, дети и внуки будут жить прекрасно, я обеспечу семью на несколько поколений.

Какую роль играют деньги для меня? Второстепенную. Я готов пойти на понижение, чтобы играть в команде, которая мне интересна. При переходе из «Динамо» в «Урал» моя зарплата упала в три раза», – приводит слова Смолова the-flow.ru.

Смолов имеет предметный интерес со стороны дортмундской «Боруссии», а ранее футболист отметил, что отказался от выгодного предложения из Китая.

«Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы