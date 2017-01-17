Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смолов: «При переходе из «Динамо» в «Урал» моя зарплата упала в три раза»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не смог ответить, чем руководствуются европейские звезды при переходе в китайские клубы. Сам футболист подчеркнул, что для него деньги не играют первостепенной роли.

    «У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Но вот, какой вывод я сделал про ребят из Латинской Америки. Ими всеми движет жажда денег. Они как правило из бедных семей. Там работает такая мотивация: мои родные, дети и внуки будут жить прекрасно, я обеспечу семью на несколько поколений.

    Какую роль играют деньги для меня? Второстепенную. Я готов пойти на понижение, чтобы играть в команде, которая мне интересна. При переходе из «Динамо» в «Урал» моя зарплата упала в три раза», – приводит слова Смолова the-flow.ru.

    Смолов имеет предметный интерес со стороны дортмундской «Боруссии», а ранее футболист отметил, что отказался от выгодного предложения из Китая.

    «Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 13:40
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 17 января 2017, 18:44

      была бы зп 35 тыр, тогда бабло было бы на первом плане...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Ratus_Alex 17 января 2017, 17:47

      Вот так всем молодым (да и не только молодым) игрокам надо делать. А мы все лимит ужесточаем. Без лимита будут попадать те кто лучше, а не те кто россияне. И наши игроки рано или поздно поймут, что надо играть хорошо, чтобы платили и тогда в последствии зарубеж будут уезжать, и качество игры повысится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Icemennn 17 января 2017, 16:01

      Конечно, бабла на три жизни уже наколотили, можно и не играть теперь, зачем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 января 2017, 15:10

      Смолов полжизни (игрока) дурака валял. Какой тебе топ -- клуб? Какие деньги? Тебя и в Китай не позовут. Сиди на попе ровно, "игрочище!"

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      zubr252 17 января 2017, 15:10

      Я посмотрел бы когда ты голодным играл бы футбол

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Миша00 17 января 2017, 15:03

      деньги не играют роли, если они у тебя есть. в России в профессиональном футболе денег дофига, так что 2-3 года в топ клубе, и вопрос денег уже не вопрос. если конечно ты не идиот и не спускаешь миллионную зарплату в клубе в эту же ночь. так что идя на понижение в зарплате в три раза, Федя не голодал, стал меньше откладывать себе на пенсию просто. вот и все. а ребята из бедных стран, ну кто их осудит что люди хотят заработать денег тоже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Миша00 17 января 2017, 15:38

      Оскар и Халк голодали? Да ну.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 января 2017, 14:39

      Вот и получается, чем меньше футболисту платят, тем он начинает лучше играть.
      Тот же Кокорин, с каждым контрактом ему платили все больше и больше и где прогресс? А по молодежки Кокорин раза в полтора сильнее Смолова смотрелся.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11