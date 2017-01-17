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  • Смолов: «При переходе из «Динамо» в «Урал» моя зарплата упала в три раза»

Смолов: «При переходе из «Динамо» в «Урал» моя зарплата упала в три раза»

17 января 2017, 13:40
10

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов не смог ответить, чем руководствуются европейские звезды при переходе в китайские клубы. Сам футболист подчеркнул, что для него деньги не играют первостепенной роли.

«У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Но вот, какой вывод я сделал про ребят из Латинской Америки. Ими всеми движет жажда денег. Они как правило из бедных семей. Там работает такая мотивация: мои родные, дети и внуки будут жить прекрасно, я обеспечу семью на несколько поколений.

Какую роль играют деньги для меня? Второстепенную. Я готов пойти на понижение, чтобы играть в команде, которая мне интересна. При переходе из «Динамо» в «Урал» моя зарплата упала в три раза», – приводит слова Смолова the-flow.ru.

Смолов имеет предметный интерес со стороны дортмундской «Боруссии», а ранее футболист отметил, что отказался от выгодного предложения из Китая.

«Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (10)
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FanatSerj
1484653146
Вот и получается, чем меньше футболисту платят, тем он начинает лучше играть. Тот же Кокорин, с каждым контрактом ему платили все больше и больше и где прогресс? А по молодежки Кокорин раза в полтора сильнее Смолова смотрелся.
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Миша00
1484654610
деньги не играют роли, если они у тебя есть. в России в профессиональном футболе денег дофига, так что 2-3 года в топ клубе, и вопрос денег уже не вопрос. если конечно ты не идиот и не спускаешь миллионную зарплату в клубе в эту же ночь. так что идя на понижение в зарплате в три раза, Федя не голодал, стал меньше откладывать себе на пенсию просто. вот и все. а ребята из бедных стран, ну кто их осудит что люди хотят заработать денег тоже
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zubr252
1484655018
Я посмотрел бы когда ты голодным играл бы футбол
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Zeff
1484655025
Смолов полжизни (игрока) дурака валял. Какой тебе топ -- клуб? Какие деньги? Тебя и в Китай не позовут. Сиди на попе ровно, "игрочище!"
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Icemennn
1484658074
Конечно, бабла на три жизни уже наколотили, можно и не играть теперь, зачем...
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Ratus_Alex
1484664423
Вот так всем молодым (да и не только молодым) игрокам надо делать. А мы все лимит ужесточаем. Без лимита будут попадать те кто лучше, а не те кто россияне. И наши игроки рано или поздно поймут, что надо играть хорошо, чтобы платили и тогда в последствии зарубеж будут уезжать, и качество игры повысится.
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alp
1484667883
была бы зп 35 тыр, тогда бабло было бы на первом плане...
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