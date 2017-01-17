Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намеревался купить Диего Косту, Бензема и Кавани

    В руководстве китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассказали, какие европейские звезды могли появиться в команде. Как отметил владелец клуба Шу Юхуи, он пытался приобрести Карима Бензема из «Реала», Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Диего Косту («Челси»). Данные планы были нарушены из-за скорого введения в чемпионате Китая более жестких правил по лимиту на легионеров.

    «Мы сделали предложение Бензема. Диего Косту «Челси» был готов продать только летом, такая же ситуация была и с Кавани. Сам уругвайский форвард хотел перейти к нам», – рассказал Шу Юхуи.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 17 января 2017, 18:46

      Билеты в Китай кончились)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 17 января 2017, 17:01

      китаёзов и так докуя - а они ещё людей покупают ! ужас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 17 января 2017, 16:25

      Тогда Бомбардиру надо будет транслировать Китайский чемпионат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 17 января 2017, 15:48

      С таким нападением никакой лимит не страшен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 17 января 2017, 15:21

      Юхуй! Сделай Дзюбе китайский паспорт.Он сам набивается!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 17 января 2017, 14:41

      Из России, что то никого не зовут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 января 2017, 14:01

      Купите Траоре

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11