«Тяньцзинь Цюаньцзянь» намеревался купить Диего Косту, Бензема и Кавани

В руководстве китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассказали, какие европейские звезды могли появиться в команде. Как отметил владелец клуба Шу Юхуи, он пытался приобрести Карима Бензема из «Реала», Эдинсона Кавани («ПСЖ») и Диего Косту («Челси»). Данные планы были нарушены из-за скорого введения в чемпионате Китая более жестких правил по лимиту на легионеров.

«Мы сделали предложение Бензема. Диего Косту «Челси» был готов продать только летом, такая же ситуация была и с Кавани. Сам уругвайский форвард хотел перейти к нам», – рассказал Шу Юхуи.