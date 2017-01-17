Хави: «Я даже не сомневаюсь в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави не сомневается в том, что лидер каталонцев Лионель Месси продлит контракт с клубом.

«Я даже не сомневаюсь в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной». Все видели, что у этого футболиста были возможности заработать больше денег в других клубах, которыми владеют мультимиллионеры. Месси показал, что его сердце принадлежит «Барселоне». Верю в то, что он еще много лет будет играть в «Барселоне», – сказал испанец.

Напомним, что контракт Месси с испанским клубом истекает летом 2018 года.