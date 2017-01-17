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    Хави: «Я даже не сомневаюсь в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави не сомневается в том, что лидер каталонцев Лионель Месси продлит контракт с клубом.

    «Я даже не сомневаюсь в том, что Месси продлит контракт с «Барселоной». Все видели, что у этого футболиста были возможности заработать больше денег в других клубах, которыми владеют мультимиллионеры. Месси показал, что его сердце принадлежит «Барселоне». Верю в то, что он еще много лет будет играть в «Барселоне», – сказал испанец.

    Напомним, что контракт Месси с испанским клубом истекает летом 2018 года.

    Источник: Foxsports.com

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    17.01.2017 08:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +617

      nelez 18 января 2017, 22:14

      Куда на хрен денется? Вне барселоны он потеряется среди средняков.

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