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  • «Зенит» готов предложить Нобоа контракт сроком на 2,5 года, игрок хочет больше

«Зенит» готов предложить Нобоа контракт сроком на 2,5 года, игрок хочет больше

16 января 2017, 16:14
15

«Зенит» продолжает попытки подписать хавбека «Ростова» Кристиана Нобоа. Ростовчане не против отпустить эквадорца, чье соглашение истекает этим летом, но загвоздка состоит в личном договоре 31-летнего игрока, который готовы предложить ему сине-бело-голубые. Руководство петербургского клуба настаивает на контракте сроком на 2,5 года, сам же футболист хочет перейти в «Зенит» на более длительный срок.

В нынешнем сезоне Нобоа забил пять голов и сделал одну результативную передачу в 23-х поединках.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (15)
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zico2205
1484576279
В Зените Крис будет скамейку полировать...А в Ростове- он лидер и любимец города!!! Только серьезное бабло и долгосрочный контракт его вытянут из Ростова....По-любому- удачи ему !!!
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FanatSerj
1484578476
Газпром - спонсор хорошей пенсии футболистов Зенита ))
Многие ей так рады в команде, что уходят на неё и не разменяв свой 3-й десяток ))
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Rebrova
1484578546
пусть довольствуется тем, что есть. глупо просить на больший срок, если ты себя там пока никак не проявил.
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Sergej-74
1484579317
Захотят купят
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multi1984
1484579549
Тимощука ещё в опорники возьмите) Гарсии и Юсупова мало? Так ещё Маурисио есть.Зачем Зениту Нобоа???
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kts
1484581233
Болото всех засасывает...
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vgarakh
1484582659
Кристиан сам примет правильное решение. В любом случае ему спасибо за игру в Ростове.
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Gullit 76
1484583262
Лучше бы в Ростове до лета остался,а там и переходить можно.
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ewgen1986
1484584525
Желаю удачи Нобоа, болелы Ростова должны проводить подобающе т.к. он много сделал для них и команды.
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Taps
1484585009
Нэ треба. Пусть едет домой. Или получает один лимон рублей в год.
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