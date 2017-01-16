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    «Зенит» готов предложить Нобоа контракт сроком на 2,5 года, игрок хочет больше

    «Зенит» продолжает попытки подписать хавбека «Ростова» Кристиана Нобоа. Ростовчане не против отпустить эквадорца, чье соглашение истекает этим летом, но загвоздка состоит в личном договоре 31-летнего игрока, который готовы предложить ему сине-бело-голубые. Руководство петербургского клуба настаивает на контракте сроком на 2,5 года, сам же футболист хочет перейти в «Зенит» на более длительный срок.

    В нынешнем сезоне Нобоа забил пять голов и сделал одну результативную передачу в 23-х поединках.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.01.2017 16:14
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 января 2017, 20:06

      еще тот акула. он всегда первым дело думает о деньгах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 16 января 2017, 19:43

      Нэ треба.
      Пусть едет домой.
      Или получает один лимон рублей в год.

      -2
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 16 января 2017, 19:35

      Желаю удачи Нобоа, болелы Ростова должны проводить подобающе т.к. он много сделал для них и команды.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2017, 19:14

      Лучше бы в Ростове до лета остался,а там и переходить можно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > Gullit 76 17 января 2017, 09:02

      бесплатно уйдет, свободным агентом. А так клуб заработает на нем...
      Пользы много приносит, хотелось бы что б остался конечно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > den161 17 января 2017, 11:33

      Переподписать надо,деньги в лиги же заработали.Или всех продать как Анжи и готовится к фнл.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 января 2017, 19:04

      Кристиан сам примет правильное решение. В любом случае ему спасибо за игру
      в Ростове.

      6
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      Рейтинг: +592

      spaike > vgarakh 16 января 2017, 19:43

      Согласен с тобой. Вообще не понимаю зачем болельщики начинают пытаться решить, что будет лучше для футболиста. Решать должен только сам футболист.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      kts 16 января 2017, 18:40

      Болото всех засасывает...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      multi1984 16 января 2017, 18:12

      Тимощука ещё в опорники возьмите) Гарсии и Юсупова мало? Так ещё Маурисио есть.Зачем Зениту Нобоа???

      2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 января 2017, 18:08

      Захотят купят

      -1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 16 января 2017, 17:55

      пусть довольствуется тем, что есть. глупо просить на больший срок, если ты себя там пока никак не проявил.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 января 2017, 17:54

      Газпром - спонсор хорошей пенсии футболистов Зенита ))

      Многие ей так рады в команде, что уходят на неё и не разменяв свой 3-й десяток ))

      1
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