«Зенит» готов предложить Нобоа контракт сроком на 2,5 года, игрок хочет больше

«Зенит» продолжает попытки подписать хавбека «Ростова» Кристиана Нобоа. Ростовчане не против отпустить эквадорца, чье соглашение истекает этим летом, но загвоздка состоит в личном договоре 31-летнего игрока, который готовы предложить ему сине-бело-голубые. Руководство петербургского клуба настаивает на контракте сроком на 2,5 года, сам же футболист хочет перейти в «Зенит» на более длительный срок.

В нынешнем сезоне Нобоа забил пять голов и сделал одну результативную передачу в 23-х поединках.