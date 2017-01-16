Цаллагов намерен приложить все усилия, чтобы сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной России

Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов подчеркнул, что верит в чемпионство петербургского клуба в нынешнем сезоне. Также игрок заявил, что намерен усердно работать и проявлять свои лучшие качества, чтобы в составе сборной России принять участие в домашнем мировом первенстве в 2018 году. Напомним, отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Спартака» после 17-ти туров составляет пять очков.

«Меня переполняют разные чувства. С одной стороны – радость, связанная с продолжением карьеры в клубе с большой историей и высокими амбициями, с другой стороны – чувство печали из-за расставания с командой «Крылья Советов», которая дала мне очень многое, и где я сформировался как профессиональный игрок. Хотел бы выразить слова благодарности клубу и, конечно же, самарским болельщикам.

Предчувствия по второй половине сезона? Настолько далеко пока не заглядываю. Сейчас важно надлежащим образом подготовиться к возобновлению чемпионата. Цель у нас одна – первое место. Верю, что стану чемпионом России вместе со своей новой командой.

Приложу максимум усилий, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Не открою секрет, если скажу, что перед игроком, положительно проявляющим себя в такой команде, как «Зенит», открываются совершенно другие горизонты. Перейдя в стан питерцев, я сделал большой шаг, но самое главное впереди. Теперь важно доказать свою состоятельность», – приводит слова Цаллагова «Градус».