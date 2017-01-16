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    Цаллагов намерен приложить все усилия, чтобы сыграть на ЧМ-2018 в составе сборной России

    Полузащитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов подчеркнул, что верит в чемпионство петербургского клуба в нынешнем сезоне. Также игрок заявил, что намерен усердно работать и проявлять свои лучшие качества, чтобы в составе сборной России принять участие в домашнем мировом первенстве в 2018 году. Напомним, отставание сине-бело-голубых от лидирующего «Спартака» после 17-ти туров составляет пять очков.

    «Меня переполняют разные чувства. С одной стороны – радость, связанная с продолжением карьеры в клубе с большой историей и высокими амбициями, с другой стороны – чувство печали из-за расставания с командой «Крылья Советов», которая дала мне очень многое, и где я сформировался как профессиональный игрок. Хотел бы выразить слова благодарности клубу и, конечно же, самарским болельщикам.

    Предчувствия по второй половине сезона? Настолько далеко пока не заглядываю. Сейчас важно надлежащим образом подготовиться к возобновлению чемпионата. Цель у нас одна – первое место. Верю, что стану чемпионом России вместе со своей новой командой.

    Приложу максимум усилий, чтобы сыграть на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Не открою секрет, если скажу, что перед игроком, положительно проявляющим себя в такой команде, как «Зенит», открываются совершенно другие горизонты. Перейдя в стан питерцев, я сделал большой шаг, но самое главное впереди. Теперь важно доказать свою состоятельность», – приводит слова Цаллагова «Градус».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2017 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 18 января 2017, 08:45

      Пробьется в сборной не хватает защитников. Если чуть поднимет уровень заигает. к томуже Российский паспорт

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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 16 января 2017, 14:35

      На ЧМ 18 ??? ты хоть в состав Зенита пробейся, ох уж эти мечтатели... )))

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