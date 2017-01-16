Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Натхо: «Дисквалификация Еременко стала тяжелым ударом для ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что армейскому клубу приходится тяжело без Романа Еременко. Напомним, что финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

    «Дисквалификация Еременко стала тяжелым ударом для ЦСКА, ведь он не только наш друг, но и важный футболист для команды. Мы не располагаем обоймой из 18-20 равнозначных игроков. У нас достаточно короткая скамейка, и потеря даже одного человека сказывается на коллективе. А тем более – такого классного игрока.

    Наши жены иногда переписываются. Роме нужно немножко времени, чтобы успокоиться, прийти в себя. Он сейчас нуждается в тишине. Если у нас будет такая возможность, постараемся ему помочь», – сказал Натхо.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2017 01:06
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 16 января 2017, 10:16

      взыскать с наркомана все расходы на него и вышвырнуть из спорта.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 16 января 2017, 07:21

      Т.е. дисквалификация, это тяжёлый удар. А то, что коллега и друг - наркоман, это нормально?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11