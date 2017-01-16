Натхо: «Дисквалификация Еременко стала тяжелым ударом для ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что армейскому клубу приходится тяжело без Романа Еременко. Напомним, что финский хавбек был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Дисквалификация Еременко стала тяжелым ударом для ЦСКА, ведь он не только наш друг, но и важный футболист для команды. Мы не располагаем обоймой из 18-20 равнозначных игроков. У нас достаточно короткая скамейка, и потеря даже одного человека сказывается на коллективе. А тем более – такого классного игрока.

Наши жены иногда переписываются. Роме нужно немножко времени, чтобы успокоиться, прийти в себя. Он сейчас нуждается в тишине. Если у нас будет такая возможность, постараемся ему помочь», – сказал Натхо.