Рыжиков хочет вернуться в состав сборной России

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков заявил, что хочет вернуться в состав сборной России. Напомним, что в составе национальной команды 36-летний вратарь провел один товарищеский матч против Катара (1:1) в марте 2011 года. Кроме того, Рыжиков стал участником чемпионата мира-2014 в Бразилии, однако все встречи провел на скамейки запасных.

– Вот в сборной молодежь себя проявляет пока не очень активно. Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов вообще считает, что всей страной надо в ноги Игнашевичу упасть, чтобы тот в сборную вернулся. С вратарями проблем нет, но все-таки… Вы еще думаете о сборной?

– Млад или стар – все хотят быть хотя бы в обойме сборной на Кубке конфедераций. И я грешен – хочу вернуться в сборную.