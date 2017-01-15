Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыжиков хочет вернуться в состав сборной России

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков заявил, что хочет вернуться в состав сборной России. Напомним, что в составе национальной команды 36-летний вратарь провел один товарищеский матч против Катара (1:1) в марте 2011 года. Кроме того, Рыжиков стал участником чемпионата мира-2014 в Бразилии, однако все встречи провел на скамейки запасных.

    – Вот в сборной молодежь себя проявляет пока не очень активно. Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов вообще считает, что всей страной надо в ноги Игнашевичу упасть, чтобы тот в сборную вернулся. С вратарями проблем нет, но все-таки… Вы еще думаете о сборной?

    – Млад или стар – все хотят быть хотя бы в обойме сборной на Кубке конфедераций. И я грешен – хочу вернуться в сборную.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2017 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 16 января 2017, 11:37

      Вместо Лодыгина вполне мог бы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 15 января 2017, 18:15

      поздняк уже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > nikita08 16 января 2017, 13:38

      ...Сергею никогда НЕ ПОЗДНО !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11