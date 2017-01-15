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    «Ливерпуль» хочет приобрести у «Саутгемптона» Фонте

    Защитник «Саутгемптона» Жозе Фонте попал в сферу интересов «Ливерпуля». По информации источника, красные находятся в поисках усиления линии обороны и готовы приобрести 33-летнего португальца. «Святые» намерены выручить от продажи футболиста не менее 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Фонте не будет продлевать контракт с командой, который истекает летом 2018 года, и хочет сменить клубную прописку. В нынешнем сезоне защитник провел за «Саутгемптон» в АПЛ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.01.2017 17:22
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