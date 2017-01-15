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    Источник: «Челси» предложили за Косту 90 миллионов

    «Челси» имеет выгодное предложение по трансферу нападающего Диего Косты. Как утверждается, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за футболиста 90 миллионов евро. Однако лондонцы не намерены расставаться с игроком. Рыночная стоимость форварда оценивается в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что у Косты произошел конфликт с тренерским штабом «Челси». Однако главный тренер лондонцев Антонио Конте опроверг эту информацию.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: The Sun

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    15.01.2017 07:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      Karakulov 15 января 2017, 10:50

      а с кем у него не портились отношения?

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