Источник: «Челси» предложили за Косту 90 миллионов

«Челси» имеет выгодное предложение по трансферу нападающего Диего Косты. Как утверждается, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за футболиста 90 миллионов евро. Однако лондонцы не намерены расставаться с игроком. Рыночная стоимость форварда оценивается в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что у Косты произошел конфликт с тренерским штабом «Челси». Однако главный тренер лондонцев Антонио Конте опроверг эту информацию.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.