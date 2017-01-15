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    Бурлак: «После удара Промеса у меня остался шрам. Мое мнение – это красная карточка»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал, что после столкновения с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом в матче 17-го тура РФПЛ у него остался шрам на губе. По его словам, за грубость в данном игровом эпизоде голландец должен был получить удаление.

    – Во время и после вашего матча против «Спартака» все обсуждали ситуацию с Промесом. Губа уже зажила?

    – Да, но шрам остался. Это был первый случай в моей карьере, когда мне разбили губу на поле. Не хотелось бы снова акцентировать на этом внимание, но своего мнения я не изменю – это красная карточка. Говорят, что я его там толкал... Но это игровой момент. Я уже забыл об этой ситуации, идем дальше. Просто само поражение было очень обидным. Решающий гол пропустили после рикошета. Но стоит отдать должное «Спартаку», они боролись до последнего и играли до конца. Грасия собрал нас после матча, и, несмотря на поражение, сказал, что нам надо отталкиваться именно от этой игры. Все в жизни возвращается бумерангом, поэтому, если нам не повезло там, то повезет в другой раз.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 00:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 15 января 2017, 12:28

      Вот если бы пеналь дали левый то об этом бы все молчали.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 января 2017, 11:02

      Судьи у нас неприкосаемые.В первый раз?Странно,бывает за матч и разобьют и нос сломают, и всё в "пределах правил".Он что в балет играл?Забудь.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 января 2017, 10:56

      А СЭ пусть еще рекордсмена и велика вспомнит, там не только шрам, но и психологическая травма у половины коней и бомжей ))))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 января 2017, 10:54

      Толчок был игровой момент, а взмах рукой, из за этого толчка, было умышленное нанесение травмы ))))

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 15 января 2017, 10:18

      Все уже прошло.

      0
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      Рейтинг: +3689

      lordmrv 15 января 2017, 09:48

      ну все, теперь свой Рибери есть

      1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 января 2017, 06:54

      Не удара, а столкновения.

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 15 января 2017, 06:26

      Шрамы украшают) не ной

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 января 2017, 05:56

      Представляю, какой там шрам. Как в фильме "Лицо со шрамом" :))))

      -1
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 15 января 2017, 01:34

      АЕК хочет арендовать у «Локомотива» Шкулетича

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