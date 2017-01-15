Бурлак: «После удара Промеса у меня остался шрам. Мое мнение – это красная карточка»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал, что после столкновения с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом в матче 17-го тура РФПЛ у него остался шрам на губе. По его словам, за грубость в данном игровом эпизоде голландец должен был получить удаление.

– Во время и после вашего матча против «Спартака» все обсуждали ситуацию с Промесом. Губа уже зажила?

– Да, но шрам остался. Это был первый случай в моей карьере, когда мне разбили губу на поле. Не хотелось бы снова акцентировать на этом внимание, но своего мнения я не изменю – это красная карточка. Говорят, что я его там толкал... Но это игровой момент. Я уже забыл об этой ситуации, идем дальше. Просто само поражение было очень обидным. Решающий гол пропустили после рикошета. Но стоит отдать должное «Спартаку», они боролись до последнего и играли до конца. Грасия собрал нас после матча, и, несмотря на поражение, сказал, что нам надо отталкиваться именно от этой игры. Все в жизни возвращается бумерангом, поэтому, если нам не повезло там, то повезет в другой раз.