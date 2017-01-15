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  • Бурлак: «После удара Промеса у меня остался шрам. Мое мнение – это красная карточка»

Бурлак: «После удара Промеса у меня остался шрам. Мое мнение – это красная карточка»

15 января 2017, 00:04
13

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал, что после столкновения с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом в матче 17-го тура РФПЛ у него остался шрам на губе. По его словам, за грубость в данном игровом эпизоде голландец должен был получить удаление.

– Во время и после вашего матча против «Спартака» все обсуждали ситуацию с Промесом. Губа уже зажила?

– Да, но шрам остался. Это был первый случай в моей карьере, когда мне разбили губу на поле. Не хотелось бы снова акцентировать на этом внимание, но своего мнения я не изменю – это красная карточка. Говорят, что я его там толкал... Но это игровой момент. Я уже забыл об этой ситуации, идем дальше. Просто само поражение было очень обидным. Решающий гол пропустили после рикошета. Но стоит отдать должное «Спартаку», они боролись до последнего и играли до конца. Грасия собрал нас после матча, и, несмотря на поражение, сказал, что нам надо отталкиваться именно от этой игры. Все в жизни возвращается бумерангом, поэтому, если нам не повезло там, то повезет в другой раз.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Бурлак Тарас Промес Квинси
Комментарии (13)
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Sergej-74
1484428377
ну да там красная
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bafor
1484429841
Этот всё ещё ноет.
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mialkov
1484430542
Это мужской спорт, где есть всё. На "любое мнение" игрока - есть судья.
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la verdad
1484448987
Представляю, какой там шрам. Как в фильме "Лицо со шрамом" :))))
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franck_ribery
1484450807
Шрамы украшают) не ной
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Maxim Nik
1484452487
Не удара, а столкновения.
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lordmrv
1484462935
ну все, теперь свой Рибери есть
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ufos73
1484466891
Толчок был игровой момент, а взмах рукой, из за этого толчка, было умышленное нанесение травмы ))))
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Gullit 76
1484467340
Судьи у нас неприкосаемые.В первый раз?Странно,бывает за матч и разобьют и нос сломают, и всё в "пределах правил".Он что в балет играл?Забудь.
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Leva-Drako
1484472534
Вот если бы пеналь дали левый то об этом бы все молчали.
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