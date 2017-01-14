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    «Фиорентина» хочет включить в новый контракт Бернардески 100 миллионов евро отступных

    «Фиорентина» в ближайшем будущем намерена продлить на длительный срок договор с форвардом Федерико Бернардески. Нынешнее соглашение 22-летнего игрока действительно до июня 2019 года.

    При этом «фиалки» хотят внести в новый контракт с футболистом сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Подобный шаг не приветствует сам нападающий, интерес к которому проявляют «Интер» и «Милан». Ожидается, что стороны сойдутся на 50 миллионах в качестве отступных.

    В текущем сезоне Бернардески записал на свой счет девять голов и две результативные передачи в 18-ти матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    14.01.2017 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 января 2017, 05:56

      Надеюсь, конкурентам по Серии А он не достанется!

      -1
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