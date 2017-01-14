«Фиорентина» хочет включить в новый контракт Бернардески 100 миллионов евро отступных

«Фиорентина» в ближайшем будущем намерена продлить на длительный срок договор с форвардом Федерико Бернардески. Нынешнее соглашение 22-летнего игрока действительно до июня 2019 года.

При этом «фиалки» хотят внести в новый контракт с футболистом сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Подобный шаг не приветствует сам нападающий, интерес к которому проявляют «Интер» и «Милан». Ожидается, что стороны сойдутся на 50 миллионах в качестве отступных.

В текущем сезоне Бернардески записал на свой счет девять голов и две результативные передачи в 18-ти матчах.