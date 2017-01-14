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    Кириченко: «Ощущения после победы над «Баварией»? Было холодно»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от победы над «Баварией» в Лиге чемпионов, а также рассказал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».

    – Дмитрий Сергеевич, каковы были ваши ощущения после победы над «Баварией»?

    – Ощущений было два: первое – холодно, я очень замерз, второе – это просто фантастика!

    – «Ростову» в феврале предстоят матчи Лиги Европы с чешской «Спартой». Что вы от них ждете?

    – Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдем в 1/8 финала Лиги Европы. Но поверьте, это будут очень тяжелые игры. Пражская «Спарта» – один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки – знаменитый Томаш Росицки, наш бывший армеец Слава Караваев, вратарь Марек Штех – голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге, – цитирует Кириченко Footballufo.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2017 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 января 2017, 10:26

      Я считаю Спарту одной из сильнейших соперников из Лиги Европы...Вспомните,как они просто "отключили" Краснодар, да и битву с ЦСКА, где армейцы просто чудом их прошли...Будет очень тяжело, но надеюсь,как всегда,на гений Бикеича!!! Ну и просто удачи Ростову!!!

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