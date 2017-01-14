Кириченко: «Ощущения после победы над «Баварией»? Было холодно»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от победы над «Баварией» в Лиге чемпионов, а также рассказал о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».

– Дмитрий Сергеевич, каковы были ваши ощущения после победы над «Баварией»?

– Ощущений было два: первое – холодно, я очень замерз, второе – это просто фантастика!

– «Ростову» в феврале предстоят матчи Лиги Европы с чешской «Спартой». Что вы от них ждете?

– Я надеюсь, что по итогам двух встреч мы пройдем в 1/8 финала Лиги Европы. Но поверьте, это будут очень тяжелые игры. Пражская «Спарта» – один из лидеров чешского футбола, в ней играют отличные игроки – знаменитый Томаш Росицки, наш бывший армеец Слава Караваев, вратарь Марек Штех – голкипер национальной сборной, имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге, – цитирует Кириченко Footballufo.ru.