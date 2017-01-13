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    Засеев: «Работу с Гончаренко все футболисты запомнят навсегда»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал о моменте расставания с главным тренером команды Виктором Гончаренко, который продолжит работу в ЦСКА.

    «Мы понимали, что в футболе все может быть, и не исключали, что он уйдет в ЦСКА. Но внутри команды это даже не обсуждали – тренер вел себя так же, как и до начала разговоров об уходе. Не было ощущения, что он работает с нами спустя рукава. Но когда он сказал нам, что точно уходит, был, конечно, небольшой шок. Все ребята очень расстроились.

    Гончаренко сказал всем напутственные слова и поблагодарил за проделанную работу. Потом мы общались с ним лично – по телефону и через смс. Думаю, время, проведенное с этим специалистом, все футболисты запомнят навсегда. Даже не знаю, как описать это словами... Гончаренко очень много нам дал, многому научил каждого из нас», – сказал Засеев.

    После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    Источник: Известия

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    13.01.2017 10:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 13 января 2017, 17:08

      Сдержанный оптимизм (все ж проблем в клубе на данном этапе хватает).
      Удачи!!!

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 13 января 2017, 14:20

      Пока не зазвездился)))))))))))

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 13 января 2017, 12:17

      Посмотрим, что будет в ЦСКА...

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 13 января 2017, 10:21

      Заметил, что все футболисты о нем хорошо отзываются)))

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Serhio1010 13 января 2017, 11:31

      Потому что он не корчит из себя "Бога-недотрогу", а работает, везде ставит игру и добивается результата! С нынешней "Уфой" выступить так, как у него это получилось до зимнего перерыва, это достижение, равное чемпионству в РФПЛ, предположим, того же "Краснодара"...

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > cska-62 13 января 2017, 11:58

      Согласен...Гончаренко и Кононов - сильные тренеры...меня удивляет, что последнего наши клубы ещё не пристроили

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > cska-62 13 января 2017, 15:09

      Тут полностью соглашусь))) Я лично ждал его на этот пост))) Учитывая, что ЦСКА ни кого не покупает, почему то надежда именно на него))) да и схема 3-5-2 , которую он наигрывает мне нравится!!!

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