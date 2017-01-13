Засеев: «Работу с Гончаренко все футболисты запомнят навсегда»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал о моменте расставания с главным тренером команды Виктором Гончаренко, который продолжит работу в ЦСКА.

«Мы понимали, что в футболе все может быть, и не исключали, что он уйдет в ЦСКА. Но внутри команды это даже не обсуждали – тренер вел себя так же, как и до начала разговоров об уходе. Не было ощущения, что он работает с нами спустя рукава. Но когда он сказал нам, что точно уходит, был, конечно, небольшой шок. Все ребята очень расстроились.

Гончаренко сказал всем напутственные слова и поблагодарил за проделанную работу. Потом мы общались с ним лично – по телефону и через смс. Думаю, время, проведенное с этим специалистом, все футболисты запомнят навсегда. Даже не знаю, как описать это словами... Гончаренко очень много нам дал, многому научил каждого из нас», – сказал Засеев.

После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.