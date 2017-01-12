Бояринцев: «Самедов стоит тех денег, которые просит «Локомотив»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил уверенность, что команде стоит приобрести у «Локомотива» хавбека Александра Самедова. Ранее сообщалось, что железнодорожники требуют за трансфер футболиста 5 миллионов евро и снижать стоимость не собираются.

«Желание Александра перейти в «Спартак» мне понятно, ведь он воспитанник клуба. Тем более, сейчас красно-белые занимают лидирующие позиции. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться в родной клуб и провести отличный сезон. Самедов «Спартаку» точно пригодится!

И в «Локомотиве» у него провальных сезонов не было. Его опыт поможет команде. Хотя железнодорожникам тоже невыгодно отдавать такого футболиста. Сложно сказать, смогут ли стороны в итоге найти компромисс. Думаю, что Самедов стоит тех денег, которые просит «Локомотив», – заявил Бояринцев.