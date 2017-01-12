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    Бояринцев: «Самедов стоит тех денег, которые просит «Локомотив»

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил уверенность, что команде стоит приобрести у «Локомотива» хавбека Александра Самедова. Ранее сообщалось, что железнодорожники требуют за трансфер футболиста 5 миллионов евро и снижать стоимость не собираются.

    «Желание Александра перейти в «Спартак» мне понятно, ведь он воспитанник клуба. Тем более, сейчас красно-белые занимают лидирующие позиции. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться в родной клуб и провести отличный сезон. Самедов «Спартаку» точно пригодится!

    И в «Локомотиве» у него провальных сезонов не было. Его опыт поможет команде. Хотя железнодорожникам тоже невыгодно отдавать такого футболиста. Сложно сказать, смогут ли стороны в итоге найти компромисс. Думаю, что Самедов стоит тех денег, которые просит «Локомотив», – заявил Бояринцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2017 18:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +175

      Freux 12 января 2017, 21:16

      Надеюсь,что не заплатили лишку))

      0
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      Рейтинг: +889

      Krics 12 января 2017, 20:59

      За три ляма , я его грохну, не за лям деревянных вместе с Боярой , Титовым и Калиной, блин сам приплочу 500 гринов, Червя бесплатно -бонусом.

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 января 2017, 20:53

      О том что он воспитанник клуба надо забыть,когда-то он ушел в стан одного из врагов! Теперь на старости лет этот,так сказать воспитанник, очень хочет стать чемпионом страны,так ради этого отдавать столько денег! Дороговато будет, хоть и по Российским меркам Самедов неплохой футболист,но увы уже возрастной!

      3
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 12 января 2017, 19:48

      5 миллионов за старичка, которого в случае чего уже никуда не перепродать. Я понимаю, если бы он на постоянной основе сезона три еще отпахал. Так ведь наверняка будет лавку полировать за немаленькую зарплату. Красная цена за переход - 1 млн. ... а еще лучше пусть в локомотиве сидит.

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 12 января 2017, 19:47

      Да все вы не стоите тех денег ,что получаете

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 12 января 2017, 19:47

      А Вообще, кто такой Бояринцев? Что эта за фигура такая, которая дает такие прогнозы, относительности стоимости трансфера!

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 12 января 2017, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эта "Развалина", не стоит ни копейки, гроша ломаного не стоит как весь Российский футбол во главе со сборной!

      -4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Болельщик Реал Мадрида 12 января 2017, 20:54

      Теперь твои высеры мне понятны, ты просто бандеровец туповатый.

      2
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      Рейтинг: +100638

      zigbert 12 января 2017, 18:45

      Бояринцев прав, Спартаку он точно не помешает.

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