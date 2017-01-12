Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бояринцев: «Самедов стоит тех денег, которые просит «Локомотив»

Бояринцев: «Самедов стоит тех денег, которые просит «Локомотив»

12 января 2017, 18:29
9

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев выразил уверенность, что команде стоит приобрести у «Локомотива» хавбека Александра Самедова. Ранее сообщалось, что железнодорожники требуют за трансфер футболиста 5 миллионов евро и снижать стоимость не собираются.

«Желание Александра перейти в «Спартак» мне понятно, ведь он воспитанник клуба. Тем более, сейчас красно-белые занимают лидирующие позиции. У него хороший возраст для того, чтобы вернуться в родной клуб и провести отличный сезон. Самедов «Спартаку» точно пригодится!

И в «Локомотиве» у него провальных сезонов не было. Его опыт поможет команде. Хотя железнодорожникам тоже невыгодно отдавать такого футболиста. Сложно сказать, смогут ли стороны в итоге найти компромисс. Думаю, что Самедов стоит тех денег, которые просит «Локомотив», – заявил Бояринцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Самедов Александр Бояринцев Денис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1484235911
Бояринцев прав, Спартаку он точно не помешает.
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1484239137
Эта "Развалина", не стоит ни копейки, гроша ломаного не стоит как весь Российский футбол во главе со сборной!
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1484239633
А Вообще, кто такой Бояринцев? Что эта за фигура такая, которая дает такие прогнозы, относительности стоимости трансфера!
Ответить
Sanches 1204
1484239650
Да все вы не стоите тех денег ,что получаете
Ответить
Atom2020
1484239722
5 миллионов за старичка, которого в случае чего уже никуда не перепродать. Я понимаю, если бы он на постоянной основе сезона три еще отпахал. Так ведь наверняка будет лавку полировать за немаленькую зарплату. Красная цена за переход - 1 млн. ... а еще лучше пусть в локомотиве сидит.
Ответить
Опорник84
1484243604
О том что он воспитанник клуба надо забыть,когда-то он ушел в стан одного из врагов! Теперь на старости лет этот,так сказать воспитанник, очень хочет стать чемпионом страны,так ради этого отдавать столько денег! Дороговато будет, хоть и по Российским меркам Самедов неплохой футболист,но увы уже возрастной!
Ответить
Krics
1484243971
За три ляма , я его грохну, не за лям деревянных вместе с Боярой , Титовым и Калиной, блин сам приплочу 500 гринов, Червя бесплатно -бонусом.
Ответить
Freux
1484244991
Надеюсь,что не заплатили лишку))
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
2
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
2
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
2
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
2
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
6
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+