Бурлак: «Я точно остаюсь в «Рубине»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о зимнем отпуске, а также о своих планах на будущее.

– Хорошо отдохнул. Сначала две недели был в Таиланде, потом поехал к родителям в Москву.

– Показалось, что к концу первой части сезона команда поймала игру. Эта длинная пауза сейчас не на руку?

– Сложно сказать, только время покажет. Но мы действительно стали играть лучше. Дай бог, чтобы после сборов прибавили еще. Соскучились и хочется тренироваться. Правда к мячами не притрагивались, задания были только в тренажерном зале и на беговой дорожке. Поэтому, думаю, что первое время придется повоевать с мячом.

– В трансферной окно ходит много слухов...

– Я точно остаюсь в команде.

– Семин не звонил?

– Мне вообще никто не звонил за месяц. Только ребята.