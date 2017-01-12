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    Бурлак: «Я точно остаюсь в «Рубине»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак рассказал о зимнем отпуске, а также о своих планах на будущее.

    – Хорошо отдохнул. Сначала две недели был в Таиланде, потом поехал к родителям в Москву.

    – Показалось, что к концу первой части сезона команда поймала игру. Эта длинная пауза сейчас не на руку?

    – Сложно сказать, только время покажет. Но мы действительно стали играть лучше. Дай бог, чтобы после сборов прибавили еще. Соскучились и хочется тренироваться. Правда к мячами не притрагивались, задания были только в тренажерном зале и на беговой дорожке. Поэтому, думаю, что первое время придется повоевать с мячом.

    – В трансферной окно ходит много слухов...

    – Я точно остаюсь в команде.

    – Семин не звонил?

    – Мне вообще никто не звонил за месяц. Только ребята.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2017 10:46
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