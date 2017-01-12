Источник: Будковский покинет «Анжи» и поедет на сборы с «Шахтером»

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский, на правах аренды выступающий за «Анжи», покинет махачкалинский клуб и поедет с донецкой командой на сборы. Об этом заявил спортивный журналист Игорь Бурбас.

«После того, как Фонсека отпустил Эдуардо, Селезнева и Нема, он хочет посмотреть на Будковского в действии, Филипп отправится на сборы с «Шахтером», – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне Будковский провел за «Анжи» в РФПЛ 16 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.