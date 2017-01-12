Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Может быть, связка Джикии и Кутепова – будущее сборной России»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе в «Спартак» из «Амкара» защитника Георгия Джикии. По его словам, связка 23-летнего футболиста с другим оборонцем красно-белых Ильей Кутеповым может стать основной в сборной России.

    «Долгое время в «Спартаке» менялись игроки обороны, причем это были, как правило, иностранцы. Сейчас в обороне, в основном, россияне. Иностранцы тоже есть, да. Тот же Боккетти в порядке, но он все же уже идет с горки, а Таски не считаю хорошим защитником. Маурисио – тот вообще костолом. Джикия – играющий парень. Довольно быстрый, что важно. Потому что остальные, в общем-то, медленные ребята.

    Уже говорил, что связка Джикии с Кутеповым – многообещающая. Это, может быть, будущее сборной. Хотя того же Кутепова в прошлом сезоне я критиковал, чихвостил. Но за год он добился серьезного прогресса. Он восприимчив, обучаем. И Джикия, который работал с умным тренером Гаджиевым, продолжит совершенствоваться у Карреры, который знает толк в обороне», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 12 января 2017, 10:55

      Да так и есть, и вообще надо сборную лепить на основе Спартака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE 12 января 2017, 03:25

      ща карерра нам сборную сделает, спасибО

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11