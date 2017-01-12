Ловчев: «Может быть, связка Джикии и Кутепова – будущее сборной России»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о переходе в «Спартак» из «Амкара» защитника Георгия Джикии. По его словам, связка 23-летнего футболиста с другим оборонцем красно-белых Ильей Кутеповым может стать основной в сборной России.

«Долгое время в «Спартаке» менялись игроки обороны, причем это были, как правило, иностранцы. Сейчас в обороне, в основном, россияне. Иностранцы тоже есть, да. Тот же Боккетти в порядке, но он все же уже идет с горки, а Таски не считаю хорошим защитником. Маурисио – тот вообще костолом. Джикия – играющий парень. Довольно быстрый, что важно. Потому что остальные, в общем-то, медленные ребята.

Уже говорил, что связка Джикии с Кутеповым – многообещающая. Это, может быть, будущее сборной. Хотя того же Кутепова в прошлом сезоне я критиковал, чихвостил. Но за год он добился серьезного прогресса. Он восприимчив, обучаем. И Джикия, который работал с умным тренером Гаджиевым, продолжит совершенствоваться у Карреры, который знает толк в обороне», – сказал Ловчев.