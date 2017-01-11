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    Семин: «Каждый игрок должен поставить задачу, чтобы стать лучше, чем в прошлом году»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты первого занятия команды на сборах в испанской Малаге.

    «На этом этапе мы должны делать объемные занятия. На мой взгляд, сегодняшнее занятие было не очень тяжелое, но достаточно напряженное. Сейчас, конечно, сложно сказать о физическом состоянии игроков, но мне кажется, что в отпуске ребята выполняли те задания, которые им дали. Нет игроков с лишним весом.

    Единственное огорчение, что Неманья Пейчинович и Ведран Чорлука пока не работают в общей группе. Травмы, полученные в концовке прошлого года, пока не позволяют им работать вместе со всеми.

    На этом сборе каждый должен себе поставить задачу работать изо всех сил и не щадить себя в этом плане, чтобы стать лучше, чем в прошлом году. Каждый», – сказал Семин.

    Сбор закончится 23 января. На этот период запланировано три товарищеских матча: 16 января «Локомотив» сыграет против «Вердера» U23, 19 января москвичи встретятся с «Базелем», а 22 января с софийским ЦСКА.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.01.2017 08:30
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 января 2017, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну прямо, гигант мысли.

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